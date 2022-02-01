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https://arabic.sputniknews.com/20220201/دبابة-صينية-حديثة-تستعرض-قدراتها-في-تشادفيديو-1057584314.html
دبابة صينية حديثة تستعرض قدراتها في تشاد...فيديو
دبابة صينية حديثة تستعرض قدراتها في تشاد...فيديو
أجرت القوات البرية التشادية أخيرًا تدريبات تضم دبابات VT-3 الصينية الصنع (تُعرف أيضًا باسم النوع 59G). 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T12:27+0000
2022-02-01T12:27+0000
رصد عسكري
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وتم الإعلان عن معلومات حول استحواذ الإدارة العسكرية لهذا البلد على هذه المركبات العسكرية في نهاية أبريل/ نيسان من العام الماضي، وذلك عندما شوهدت لأول مرة في شوارع العاصمة نجامينا.ومن المثير للاهتمام، أن تفاصيل الصفقة لا تزال غير معروفة، كعدد الدبابات التي تم تسليمها بالفعل.ولذلك، تشير جميع المصادر الآن فقط إلى وجود 6 دزينات من دبابة من طراز "T-55" السوفييتية القديمة، وثلاثين مركبة دعم ناري من نوع "WMA301" لدى القوات المسلحة التشادية.وأصبحت تشاد ثاني دولة أفريقية بعد تنزانيا تستورد هذه المدرعة، ولا يتم التخلص من الدبابات التي كانت في الخدمة مع جيش التحرير الشعبي بعد إيقاف تشغيلها، ولكن يتم تحديثها بشكل كامل وعرضها على أولئك الذين، بسبب الصعوبات المالية، لا يستطيعون تحمل نفقات معدات حديثة.وتستخدم الدبابة VT-3 العديد من الحلول التقنية التي تم اختبارها سابقًا بنجاح على النوع 96A، بما في ذلك مدفع من عيار 125 ملم، ونظام الرادار الحراري، أما نظام التلقيم لا يزال شبه تلقائي، ويتألف الطاقم من أربعة أفراد.ويتم تعزيز الدرع الرئيسي بدرع تفاعلي لا يغطي فقط النتوءات الأمامية للجسم والبرج، ولكن أيضًا جوانب الأخير.ويبلغ وزن المصفحة نحو 40 طنا، وتبلغ قوة المحرك 730 حصان، والسرعة القصوى على الطريق السريع 50 كم / ساعة.وأصبحت تشاد الدولة الثالثة التي تتبنى النوع 59G، وقد شوهدت هذه الدبابات سابقًا في تنزانيا، كما ورد أن الجيش البنغلادشي اشترى 300 مركبة مماثلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/دبابة-سوفييتية-أيقونية-تتربع-على-عرش-أكثر-الدبابات-المفصلية-في-التاريخ-1057195816.html
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رصد عسكري, العالم

دبابة صينية حديثة تستعرض قدراتها في تشاد...فيديو

12:27 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72" التابعة للفريق العسكري من كازاخستان
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 التابعة للفريق العسكري من كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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تابعنا عبر
أجرت القوات البرية التشادية أخيرًا تدريبات تضم دبابات VT-3 الصينية الصنع (تُعرف أيضًا باسم النوع 59G).
وتم الإعلان عن معلومات حول استحواذ الإدارة العسكرية لهذا البلد على هذه المركبات العسكرية في نهاية أبريل/ نيسان من العام الماضي، وذلك عندما شوهدت لأول مرة في شوارع العاصمة نجامينا.
ومن المثير للاهتمام، أن تفاصيل الصفقة لا تزال غير معروفة، كعدد الدبابات التي تم تسليمها بالفعل.
ولذلك، تشير جميع المصادر الآن فقط إلى وجود 6 دزينات من دبابة من طراز "T-55" السوفييتية القديمة، وثلاثين مركبة دعم ناري من نوع "WMA301" لدى القوات المسلحة التشادية.
تي-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
دبابة سوفييتية "أيقونية" تتربع على عرش أكثر الدبابات "المفصلية في التاريخ"
26 يناير, 12:12 GMT
وأصبحت تشاد ثاني دولة أفريقية بعد تنزانيا تستورد هذه المدرعة، ولا يتم التخلص من الدبابات التي كانت في الخدمة مع جيش التحرير الشعبي بعد إيقاف تشغيلها، ولكن يتم تحديثها بشكل كامل وعرضها على أولئك الذين، بسبب الصعوبات المالية، لا يستطيعون تحمل نفقات معدات حديثة.
وتستخدم الدبابة VT-3 العديد من الحلول التقنية التي تم اختبارها سابقًا بنجاح على النوع 96A، بما في ذلك مدفع من عيار 125 ملم، ونظام الرادار الحراري، أما نظام التلقيم لا يزال شبه تلقائي، ويتألف الطاقم من أربعة أفراد.
ويتم تعزيز الدرع الرئيسي بدرع تفاعلي لا يغطي فقط النتوءات الأمامية للجسم والبرج، ولكن أيضًا جوانب الأخير.
ويبلغ وزن المصفحة نحو 40 طنا، وتبلغ قوة المحرك 730 حصان، والسرعة القصوى على الطريق السريع 50 كم / ساعة.
وأصبحت تشاد الدولة الثالثة التي تتبنى النوع 59G، وقد شوهدت هذه الدبابات سابقًا في تنزانيا، كما ورد أن الجيش البنغلادشي اشترى 300 مركبة مماثلة.
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