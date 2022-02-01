https://arabic.sputniknews.com/20220201/دراسة-سلالة-أوميكرون-الفرعية-أقل-انتشارا-عبر-هؤلاء-الأشخاص-1057608429.html

دراسة: سلالة أوميكرون الفرعية أقل انتشارا عبر هؤلاء الأشخاص

دراسة: سلالة أوميكرون الفرعية أقل انتشارا عبر هؤلاء الأشخاص

كشفت دراسة دنماركية حديثة أن المتحور "أوميكرون بي إيه 2" هو بطبيعته أكثر عدوى وأفضل في تجنب اللقاحات من أي سلالة أخرى لفيروس كورونا، لكن الأشخاص المطعمين لا... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T17:12+0000

2022-02-01T17:12+0000

2022-02-01T17:12+0000

منوعات

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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وجدت الدراسة التي نشرت يوم الأحد أن المتحور الجديد، الذي أصبح مهيمنا بسرعة في الدنمارك، ينتشر بسهولة أكبر عبر جميع الفئات بغض النظر عن الجنس والعمر وحجم الأسرة وحالة التطعيم، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".احتمال الانتشار داخل الأسرة يصل إلى 39% بالنسبة للمتحور الفرعي من "أوميكرون" المعروف باسم "بي إيه 2" (BA-2) وذلك مقارنة بـ29% لمتحور "أوميكرون الأصلي بي إيه 1".الدراسة، التي قادها فريق من العلماء المنتسبين إلى جامعة كوبنهاغن ووزارة الصحة الدنماركية من بين مؤسسات أخرى، لم تقدم بعد لمراجعة الأقران. ينشر الباحثون نتائجهم قبل أن يتم فحصها من قبل خبراء آخرين في هذا المجال بسبب الطبيعة الملحة للوباء.يعتبر "بي إيه 2" أكثر عدوى من سلالة "بي إيه 1" الأصلية بين كل من الأشخاص الملقحين وغير الملقحين، لكن الزيادة النسبية في القابلية للإصابة كانت أكبر بشكل ملحوظ في الأفراد المطعمين من الأفراد غير المحصنين.يشير هذا إلى أن المتغير الفرعي أفضل في الهروب من حماية اللقاح من "بي إيه 1"، والذي كان بالفعل أكثر عدوى من أي نوع آخر من "كوفيد 19"، وفقا للدراسة.وجد الباحثون أنه على الرغم من أن الأشخاص المطعمين بشكل كامل هم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور الفرعي "بي إيه 2" من السلالة السابقة، فإنهم كانوا أقل عرضة لنقل العدوى إلى الآخرين، وكان كان الأشخاص الذين تلقوا جرعة معززة أقل عرضة لنقل الفيروس من الأشخاص المطعمين بشكل كامل.

https://arabic.sputniknews.com/20220201/الصحة-العالمية-سلالة-أوميكرون-الفرعية-بيإيه2-ليست-أشد-من-الأصلية-1057606398.html

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منوعات, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون