https://arabic.sputniknews.com/20220201/دعوة-أممية-لطالبان-للإفصاح-عن-مكان-ناشطات-مختفيات-منذ-أسبوعين-1057585050.html

دعوة أممية لطالبان للإفصاح عن مكان ناشطات مختفيات منذ أسبوعين

دعوة أممية لطالبان للإفصاح عن مكان ناشطات مختفيات منذ أسبوعين

أعربت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن قلقها بعد القبض على محررين صحافيين اثنين واختفاء ناشطات أفغانيات منذ أسبوعين، داعية حركة طالبان إلى الإفصاح عن مكان... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T12:35+0000

2022-02-01T12:35+0000

2022-02-01T12:35+0000

العالم

منظمة الأمم المتحدة

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كابول - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "هناك قلق متزايد بشأن القيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير. الأمم المتحدة تحث طالبان على الإفصاح عن سبب احتجازهم لمحرري "أريانا نيوز" واحترام حقوق الأفغان".وعلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان له اليوم: "إننا نشعر بقلق شديد إزاء استمرار اختفاء ستة أشخاص كانوا قد اختُطفوا في كابول قبل أسبوعين فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة للمطالبة بحقوق المرأة. نحن نشعر بقلق بالغ على رفاههم وسلامتهم".وقال البيان إنه في يوم 19 كانون الثاني/يناير، تم اختطاف بروانا إبراهيم خيل وصهرها أثناء سفرهم داخل كابول. في وقت لاحق من اليوم نفسه، أُخرجت تامانا بارياني وشقيقاتها الثلاث من منزل في المدينة. وكانت شاركتا كلتا السيدتين في مظاهرة سلمية في الشوارع في 16يناير للمطالبة باحترام الحقوق الإنسانية للمرأة".وقال البيان الأممي لحقوق الإنسان إن عدم وجود معلومات واضحة عن مكان النشطاء وغيرهم "يؤدي إلى استمرار مناخ الخوف وعدم اليقين".

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العالم, منظمة الأمم المتحدة