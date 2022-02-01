دعوة أممية لطالبان للإفصاح عن مكان ناشطات مختفيات منذ أسبوعين

كابول - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "هناك قلق متزايد بشأن القيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير. الأمم المتحدة تحث طالبان على الإفصاح عن سبب احتجازهم لمحرري "أريانا نيوز" واحترام حقوق الأفغان".وعلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان له اليوم: "إننا نشعر بقلق شديد إزاء استمرار اختفاء ستة أشخاص كانوا قد اختُطفوا في كابول قبل أسبوعين فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة للمطالبة بحقوق المرأة. نحن نشعر بقلق بالغ على رفاههم وسلامتهم".وقال البيان إنه في يوم 19 كانون الثاني/يناير، تم اختطاف بروانا إبراهيم خيل وصهرها أثناء سفرهم داخل كابول. في وقت لاحق من اليوم نفسه، أُخرجت تامانا بارياني وشقيقاتها الثلاث من منزل في المدينة. وكانت شاركتا كلتا السيدتين في مظاهرة سلمية في الشوارع في 16يناير للمطالبة باحترام الحقوق الإنسانية للمرأة".وقال البيان الأممي لحقوق الإنسان إن عدم وجود معلومات واضحة عن مكان النشطاء وغيرهم "يؤدي إلى استمرار مناخ الخوف وعدم اليقين".
أعربت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن قلقها بعد القبض على محررين صحافيين اثنين واختفاء ناشطات أفغانيات منذ أسبوعين، داعية حركة طالبان إلى الإفصاح عن مكان احتجازهم.
كابول - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "هناك قلق متزايد بشأن القيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير. الأمم المتحدة تحث طالبان على الإفصاح عن سبب احتجازهم لمحرري "أريانا نيوز" واحترام حقوق الأفغان".
وطالبت البعثة بالإفصاح عن مكان الناشطات الأفغانيات "المفقودات منذ أسبوعين".
وعلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان له اليوم: "إننا نشعر بقلق شديد إزاء استمرار اختفاء ستة أشخاص كانوا قد اختُطفوا في كابول قبل أسبوعين فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة للمطالبة بحقوق المرأة. نحن نشعر بقلق بالغ على رفاههم وسلامتهم".
وقال البيان إنه في يوم 19 كانون الثاني/يناير، تم اختطاف بروانا إبراهيم خيل وصهرها أثناء سفرهم داخل كابول. في وقت لاحق من اليوم نفسه، أُخرجت تامانا بارياني وشقيقاتها الثلاث من منزل في المدينة. وكانت شاركتا كلتا السيدتين في مظاهرة سلمية في الشوارع في 16يناير للمطالبة باحترام الحقوق الإنسانية للمرأة".
وقال البيان الأممي لحقوق الإنسان إن عدم وجود معلومات واضحة عن مكان النشطاء وغيرهم "يؤدي إلى استمرار مناخ الخوف وعدم اليقين".