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https://arabic.sputniknews.com/20220201/دعوة-لزيادة-الحضور-الجماهيري-في-الألعاب-1057613276.html
دعوة لزيادة الحضور الجماهيري في الألعاب الأولمبية الشتوية
دعوة لزيادة الحضور الجماهيري في الألعاب الأولمبية الشتوية
أعربت اللجنة الأولمبية الدولية، عن أملها في أن تشهد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في الصين، حضورا جماهيريا بنسبة 30% من سعة المدرجات، رغم التدابير... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T19:50+0000
2022-02-01T19:56+0000
رياضة
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وأكد كريستوف دوبي، المدير التنفيذي للدورات الأولمبية في اللجنة الدولية، أنه لم يجر اتخاذ القرار النهائي حتى الآن. مضيفا أن أعداد المشجعين المسموح بهم قد يتباين بين مختلف مواقع استضافة المنافسات.وأشار للصحفيين إلى أنه يجب السماح للمقيمين في الصين بحضور المنافسات. منوها أن ذلك "قد يتوقف الأمر على ما إذا كانت المنافسات في أماكن مفتوحة أو مغلقة".وتابع "الأمر الرائع هو أننا سنتمتع بحضور جماهيري، ولن يكون هذا للصينيين فقط، وإنما للمقيمين في الصين، ونحن متمسكون للغاية بذلك".وتقرر في وقت سابق، عدم حضور مشجعين من خارج الصين إلى الأولمبياد التي تنطلق في بكين، يوم الجمعة المقبل، كما أنه لا يتم بيع التذاكر، وإنما يجرى توزيعها في ظل تدابير صارمة تتضمن تقديم إثبات بالخضوع لفحوص كورونا.
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رياضة

دعوة لزيادة الحضور الجماهيري في الألعاب الأولمبية الشتوية

19:50 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 19:56 GMT 01.02.2022)
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الذهاب إلى بنك الصورالتحضيرات الأخيرة - أولمياد بكين 2022 - الألعاب الأولمبية الشتوية، الصين 21 يناير 2022
التحضيرات الأخيرة - أولمياد بكين 2022 - الألعاب الأولمبية الشتوية، الصين 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Anna Ratkoglo
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أعربت اللجنة الأولمبية الدولية، عن أملها في أن تشهد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في الصين، حضورا جماهيريا بنسبة 30% من سعة المدرجات، رغم التدابير الصارمة المتعلقة بجائحة كورونا.
وأكد كريستوف دوبي، المدير التنفيذي للدورات الأولمبية في اللجنة الدولية، أنه لم يجر اتخاذ القرار النهائي حتى الآن. مضيفا أن أعداد المشجعين المسموح بهم قد يتباين بين مختلف مواقع استضافة المنافسات.
وأشار للصحفيين إلى أنه يجب السماح للمقيمين في الصين بحضور المنافسات. منوها أن ذلك "قد يتوقف الأمر على ما إذا كانت المنافسات في أماكن مفتوحة أو مغلقة".
وتابع "الأمر الرائع هو أننا سنتمتع بحضور جماهيري، ولن يكون هذا للصينيين فقط، وإنما للمقيمين في الصين، ونحن متمسكون للغاية بذلك".
وتقرر في وقت سابق، عدم حضور مشجعين من خارج الصين إلى الأولمبياد التي تنطلق في بكين، يوم الجمعة المقبل، كما أنه لا يتم بيع التذاكر، وإنما يجرى توزيعها في ظل تدابير صارمة تتضمن تقديم إثبات بالخضوع لفحوص كورونا.
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