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دومينيك راب: جونسون يتعامل مع الموقف في دوانينغ ستريت
دومينيك راب: جونسون يتعامل مع الموقف في دوانينغ ستريت
أعلن دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، عن دعم أعضاء البرلمان لرئيس الوزراء بوريس جونسون. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T07:35+0000
2022-02-01T07:35+0000
بوريس جونسون
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وتابع راب، حسبما نقلت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن جونسن يتعامل مع الموقف في دوانينغ ستريت. وأشار إلى أن جونسون عالج ورد على جميع الأسئلة الواردة في تقرير غراي. وأكد دومينيك راب على وقوف أعضاء البرلمان في "ظهر" جونسون.وسبق أن وصف دومينيك راب اتهام رئيس الوزراء بوريس جونسون بالكذب "هراء".وتابع أن اتهام كبير مستشاري جونسون السابق له بالكذب أمام البرلمان بشأن إقامة حفل وقت إغلاق كورونا "هراء".وأشار راب أن جونسون "أوضح تماما لمجلس العموم، وتلقى أسئلة بهذا الخصوص، أنه كان يتصور أنه لقاء عمل"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان إثبات كذب جونسون قد ينهي أمره سياسيا.وأقر راب في لقاءات لاحقة بأنه من حيث المبدأ إذا ثبت كذب رئيس الوزراء على البرلمان فإن الأمر يصل إلى حد الاستقالة.
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بوريس جونسون

دومينيك راب: جونسون يتعامل مع الموقف في دوانينغ ستريت

07:35 GMT 01.02.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZموظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
موظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZ
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أعلن دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، عن دعم أعضاء البرلمان لرئيس الوزراء بوريس جونسون.
وتابع راب، حسبما نقلت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن جونسن يتعامل مع الموقف في دوانينغ ستريت.
وأشار إلى أن جونسون عالج ورد على جميع الأسئلة الواردة في تقرير غراي.
وأكد دومينيك راب على وقوف أعضاء البرلمان في "ظهر" جونسون.
وسبق أن وصف دومينيك راب اتهام رئيس الوزراء بوريس جونسون بالكذب "هراء".
وتابع أن اتهام كبير مستشاري جونسون السابق له بالكذب أمام البرلمان بشأن إقامة حفل وقت إغلاق كورونا "هراء".
وأشار راب أن جونسون "أوضح تماما لمجلس العموم، وتلقى أسئلة بهذا الخصوص، أنه كان يتصور أنه لقاء عمل"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان إثبات كذب جونسون قد ينهي أمره سياسيا.
وأقر راب في لقاءات لاحقة بأنه من حيث المبدأ إذا ثبت كذب رئيس الوزراء على البرلمان فإن الأمر يصل إلى حد الاستقالة.
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