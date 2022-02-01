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https://arabic.sputniknews.com/20220201/رئيس-إسرائيل-لقائي-مع-ابن-زايد-كان-دافئا-للغاية-وهو-قائد-مذهل-أستمد-منه-الإلهام-1057587319.html
رئيس إسرائيل: لقائي مع ابن زايد كان دافئا للغاية وهو قائد مذهل أستمد منه الإلهام
رئيس إسرائيل: لقائي مع ابن زايد كان دافئا للغاية وهو قائد مذهل أستمد منه الإلهام
أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، عن شكره لولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، عقب "لقاء دافئ" بينهما استمر قرابة ساعتين. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T13:17+0000
2022-02-01T13:17+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال هرتسوغ إن الشيخ محمد "قائد جريء ومذهل، قضيت معه بضع ساعات اليوم واستمددت منه الكثير من الإلهام" وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".وتحدث الزعيمان عن كيفية توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، على حد قوله.وشكر الرئيس هرتسوغ رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تحقيق "اتفاقيات إبراهيم".ووصل هرتسوغ وزوجته إلى أبوظبي صباح الأحد في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة.أقامت إسرائيل والإمارات العلاقات في إطار "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020، لتظهر العلاقات إلى العلن "بعد أن كانت سرية لفترة استمرت لأكثر من عقد"، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

رئيس إسرائيل: لقائي مع ابن زايد كان دافئا للغاية وهو قائد مذهل أستمد منه الإلهام

13:17 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / AMOS BEN GERSHOMولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، في الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2022
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، في الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / AMOS BEN GERSHOM
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أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، عن شكره لولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، عقب "لقاء دافئ" بينهما استمر قرابة ساعتين.
وقال هرتسوغ إن الشيخ محمد "قائد جريء ومذهل، قضيت معه بضع ساعات اليوم واستمددت منه الكثير من الإلهام" وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".
أوضح هرتسوغ لقادة الجالية اليهودية في الإمارات أن اجتماعه في القصر الخاص لمحمد بن زايد كان "دافئا للغاية وصريحا وغير رسمي"، وفقا لما نقله عنه الحاخام الكبير في المجلس اليهودي الإماراتي، إيلي عبادي.
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وقال عبادي إنه تحدث مع هرتسوغ عن "مدى عيشنا بشكل جيد في الإمارات العربية المتحدة، وشعورنا بالحماية وأننا موضع ترحيب، وأن لدينا مجتمعا لا يخدم اليهود المحليين فحسب، بل كل أولئك الذين يسافرون من إسرائيل ومن جميع أنحاء العالم مع دور عبادة وتعلم".
وتحدث الزعيمان عن كيفية توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، على حد قوله.
وشكر الرئيس هرتسوغ رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تحقيق "اتفاقيات إبراهيم".
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ووصل هرتسوغ وزوجته إلى أبوظبي صباح الأحد في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة.
أقامت إسرائيل والإمارات العلاقات في إطار "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020، لتظهر العلاقات إلى العلن "بعد أن كانت سرية لفترة استمرت لأكثر من عقد"، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".
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