https://arabic.sputniknews.com/20220201/رئيس-إسرائيل-لقائي-مع-ابن-زايد-كان-دافئا-للغاية-وهو-قائد-مذهل-أستمد-منه-الإلهام-1057587319.html

رئيس إسرائيل: لقائي مع ابن زايد كان دافئا للغاية وهو قائد مذهل أستمد منه الإلهام

رئيس إسرائيل: لقائي مع ابن زايد كان دافئا للغاية وهو قائد مذهل أستمد منه الإلهام

أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، عن شكره لولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، عقب "لقاء دافئ" بينهما استمر قرابة ساعتين. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T13:17+0000

2022-02-01T13:17+0000

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وقال هرتسوغ إن الشيخ محمد "قائد جريء ومذهل، قضيت معه بضع ساعات اليوم واستمددت منه الكثير من الإلهام" وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".وتحدث الزعيمان عن كيفية توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، على حد قوله.وشكر الرئيس هرتسوغ رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تحقيق "اتفاقيات إبراهيم".ووصل هرتسوغ وزوجته إلى أبوظبي صباح الأحد في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة.أقامت إسرائيل والإمارات العلاقات في إطار "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020، لتظهر العلاقات إلى العلن "بعد أن كانت سرية لفترة استمرت لأكثر من عقد"، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".

https://arabic.sputniknews.com/20200828/ما-لا-يظهر-للجميع-معلومات-قد-تفاجئك-عن-حياة-محمد-بن-زايد-وشخصيته-1046388759.html

https://arabic.sputniknews.com/20220131/وصمة-عار-إيران-تعلق-على-زيارة-رئيس-إسرائيل-إلى-الإمارات-بلهجة-تحذير-1057493334.html

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