رئيس البرلمان الليبي: المجلس يختار رئيسا جديدا للوزراء... البرلمان العراقي يعلن أسماء مرشحي الرئاسة
رئيس البرلمان الليبي: المجلس يختار رئيسا جديدا للوزراء... البرلمان العراقي يعلن أسماء مرشحي الرئاسة
رئيس البرلمان الليبي يقول إن المجلس سيختار رئيسا جديدا للوزراء ورئيس الوزراء الحالي يرفضوأوضح رئيس البرلمان عقيلة صالح أن مجلس النواب الليبي سيجري اقتراعا في الثامن من فبراير شباط لاختيار رئيس جديد للوزراء يحل محل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي وصلت إلى سدة الحكم العام الماضي عبر عملية تدعمها الأمم المتحدة.وتقول الدول الغربية إنها لن تغير موقفها فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية، وتطالب بالمضي قدما نحو إجراء الانتخابات.كانت ليبيا منقسمة تحت حكم إدارتين متنافستين في الشرق والغرب منذ 2014، حتى تم تنصيب حكومة الدبيبة في 2021 من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة.وأشار إلى أن السيد عبد الحميد الدبيبة ومن خلال تصريحاته بعدم التسليم يقود للتصعيد المسلح، كما أن حكومة الدبيبة لم تنجز أيا من المهام الرئيسية التي أسندت إليها خلال ملتقى جنيف؛ لذلك فإن مجلس النواب سار في الاتجاه الصحيح وهو تشكيل حكومة جديدة بحكم أن الحكومة الحالية انتهت ولايتها القانونية.وحول جلسة مجلس النواب، أوضح المحلل السياسي الليبي أنه تقدم ثلاثة مرشحين حتى الآن بملفات ترشحهم لرئاسة الحكومة وهم ( فتحى باشاغا وأحمد معيتيق ومحمد المنتصر)، وقد يرتفع العدد إلى 4 أو 5 أشخاص، وستقوم لجنة خارطة الطريق بفلترة ملفات المترشحين وعرضها على مجلس النواب الأسبوع القادم ثم التصويت عليها.البرلمان العراقي يعلن أسماء مرشحي الرئاسة واجتماع لحل العقبات السياسيةجدد زعيم التيار الصدرى فى العراق، مقتدى الصدر، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.ومن جانبه، أعلن رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى فى بيان، أنه طرح مبادرة سياسية لتقريب وجهات النظر وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية.ويأتى الاجتماع بين الصدر والحلبوسى وبارزانى قبل أسبوع من الجلسة النيابية المرتقبة فى 7 فبراير الجارى من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وسط انقسام الحزبين الكرديين الأكبر: حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى، والحزب الديمقراطى، حول تسمية المرشح لهذا المنصب، فبينما رشح الحزب الديمقراطى المتحالف مع الصدر هوشيار زيبارى، فإن حزب الاتحاد يتمسك بالتجديد للرئيس المنتهية ولايته برهم صالح.وحول مبادرة الزعيم الكردي مسعود بارزاني أوضح، ناهي، أن هذه محاولة لإنقاذ ما يمكن انقاذه من العملية السياسية؛ لأنه ليس من مصلحة الكرد أن يكون هناك انشقاق شيعي، معتبرا أن السيد مقتدى الصدر هو الذي يرشح رئيس الوزراء وأنه على الأغلب سيكون السيد مصطفى الكاظمي، لأنه كان منسجما مع طروحات الصدر طيلة الفترة الماضية.بايدن يقول إنه يعتزم تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسيأبلغ الرئيس جو بايدن الكونغرس الأمريكي أنه يريد منح قطر صفة حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو التصنيف الذي تمنحه الولايات المتحدة للحلفاء المقربين من خارج الحلف والذين لهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي.وقطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم وقد تحول إمدادات إلى أوروبا إذا عطل الصراع في أوكرانيا شحنات الغاز الروسي إلى القارة.وأضاف الغريب أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى ما الذي ستسفيده حال تصنيف قطر حليفا رئيسيا لأنه لولا دور قطر في المنطقة بهذا الشكل وإمكاناتها ما حدث ذلك، وأيضا قطر ستستفيد أشياء كثيرة كما أثبتت دبلوماسيتها ومصداقيتها وبالتالي فهذا الأمر أساسا تقدير لدور قطر الرئيسي في الفترة الماضية على جميع الصعد..للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك
رئيس البرلمان الليبي: المجلس يختار رئيسا جديدا للوزراء... البرلمان العراقي يعلن أسماء مرشحي الرئاسة
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قال رئيس البرلمان الليبي إن المجلس سيختار رئيسا مؤقتا جديدا للوزراء الأسبوع المقبل، لكن رئيس الوزراء الحالي رفض هذه الخطوة.
رئيس البرلمان الليبي يقول إن المجلس سيختار رئيسا جديدا للوزراء ورئيس الوزراء الحالي يرفض
وأوضح رئيس البرلمان عقيلة صالح أن مجلس النواب الليبي سيجري اقتراعا في الثامن من فبراير شباط لاختيار رئيس جديد للوزراء يحل محل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي وصلت إلى سدة الحكم العام الماضي عبر عملية تدعمها الأمم المتحدة.
من جهته، قال الدبيبة إن صالح يقوم "بمحاولة يائسة لتجديد الانقسام"، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية ستواصل عملها لحين إجراء انتخابات جديدة.
وتقول الدول الغربية إنها لن تغير موقفها فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية، وتطالب بالمضي قدما نحو إجراء الانتخابات.
كانت ليبيا منقسمة تحت حكم إدارتين متنافستين في الشرق والغرب منذ 2014، حتى تم تنصيب حكومة الدبيبة في 2021 من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة.
وتعليقا على ذلك يقول المحلل السياسي، محمد قشوط، لـ"سبوتنيك": "عندما بدأت حكومة الدبيبة في ممارسة مهامها بدأت تعمل على إطالة عمر بقائها بالمخالفة لكل ما تم الاتفاق عليه حيث تنتهي مدتها القانونية في 24 ديسمبر، ويبدو أنها تريد إعادة تجربة حكومة فايز السراج بالبقاء خمس سنوات بعد اتفاق الصخيرات".
وأشار إلى أن السيد عبد الحميد الدبيبة ومن خلال تصريحاته بعدم التسليم يقود للتصعيد المسلح، كما أن حكومة الدبيبة لم تنجز أيا من المهام الرئيسية التي أسندت إليها خلال ملتقى جنيف؛ لذلك فإن مجلس النواب سار في الاتجاه الصحيح وهو تشكيل حكومة جديدة بحكم أن الحكومة الحالية انتهت ولايتها القانونية.
وحول جلسة مجلس النواب، أوضح المحلل السياسي الليبي أنه تقدم ثلاثة مرشحين حتى الآن بملفات ترشحهم لرئاسة الحكومة وهم ( فتحى باشاغا وأحمد معيتيق ومحمد المنتصر)، وقد يرتفع العدد إلى 4 أو 5 أشخاص، وستقوم لجنة خارطة الطريق بفلترة ملفات المترشحين وعرضها على مجلس النواب الأسبوع القادم ثم التصويت عليها.
البرلمان العراقي يعلن أسماء مرشحي الرئاسة واجتماع لحل العقبات السياسية
جدد زعيم التيار الصدرى فى العراق، مقتدى الصدر، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
تصريحات الصدر جاءت عقب انتهاء اللقاء الذى جمعه برئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزانى فى النجف، من أجل بحث تشكيل الحكومة الجديدة فى العراق.
ومن جانبه، أعلن رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى فى بيان، أنه طرح مبادرة سياسية لتقريب وجهات النظر وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية.
ويأتى الاجتماع بين الصدر والحلبوسى وبارزانى قبل أسبوع من الجلسة النيابية المرتقبة فى 7 فبراير الجارى من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وسط انقسام الحزبين الكرديين الأكبر: حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى، والحزب الديمقراطى، حول تسمية المرشح لهذا المنصب، فبينما رشح الحزب الديمقراطى المتحالف مع الصدر هوشيار زيبارى، فإن حزب الاتحاد يتمسك بالتجديد للرئيس المنتهية ولايته برهم صالح.
من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور صباح ناهي، إن: "ترشيح رئيس الجمهورية يجب أن يكون بثلثي أصوات البرلمان، معربا عن اعتقاده أن السيد هوشيار زيباري هو الأوفر حظا لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه يستند إلى كتلة كبيرة هي الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أنه له باع طويل في العمل السياسي حيث كان وزيرا للخارجية، إلا أن هناك من يتهمه بملفات فساد سابقة بالإضافة إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني متحالف مع التيار الصدري.
وحول مبادرة الزعيم الكردي مسعود بارزاني أوضح، ناهي، أن هذه محاولة لإنقاذ ما يمكن انقاذه من العملية السياسية؛ لأنه ليس من مصلحة الكرد أن يكون هناك انشقاق شيعي، معتبرا أن السيد مقتدى الصدر هو الذي يرشح رئيس الوزراء وأنه على الأغلب سيكون السيد مصطفى الكاظمي، لأنه كان منسجما مع طروحات الصدر طيلة الفترة الماضية.
بايدن يقول إنه يعتزم تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي
أبلغ الرئيس جو بايدن الكونغرس الأمريكي أنه يريد منح قطر صفة حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو التصنيف الذي تمنحه الولايات المتحدة للحلفاء المقربين من خارج الحلف والذين لهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي.
وقد وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنه سيصنف قطر عما قريب حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي .
وقطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم وقد تحول إمدادات إلى أوروبا إذا عطل الصراع في أوكرانيا شحنات الغاز الروسي إلى القارة.
في حديثه لعالم سبوتنيك قال صالح الغريب الكاتب والإعلامي القطري إن لقطر علاقات متميزة مع الولايات المتحدة وكذلك علاقاتها الدبلوماسية الدولية، واعتزام الرئيس بايدن تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي تأكيد على دور قطر الذي تلعبه في الكثير من الملفات الشائكة على مستوى العالم، وهذا دليل على نجاح الدبلوماسية القطرية في أمور عدة منها مكافحة الإرهاب ومساعدة دول عدة في جائحة كورونا.
وأضاف الغريب أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى ما الذي ستسفيده حال تصنيف قطر حليفا رئيسيا لأنه لولا دور قطر في المنطقة بهذا الشكل وإمكاناتها ما حدث ذلك، وأيضا قطر ستستفيد أشياء كثيرة كما أثبتت دبلوماسيتها ومصداقيتها وبالتالي فهذا الأمر أساسا تقدير لدور قطر الرئيسي في الفترة الماضية على جميع الصعد..