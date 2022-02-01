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رئيس الوزراء العراقي: تعرفنا على منفذي استهداف مطار بغداد
رئيس الوزراء العراقي: تعرفنا على منفذي استهداف مطار بغداد
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الأجهزة الأمنية العراقية قد تعرفت على منفذي استهداف مطار بغداد الدولي. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T14:54+0000
2022-02-01T14:54+0000
تنظيم داعش الإرهابي
العراق
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وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي عبر حسابه بموقع تويتر، قال الكاظمي: " أبارك للقوات الأمنية البطلة التي بذلت جهوداً جبارة خلال الأسبوع الماضي، وحققت انتصارات ضد التنظيمات الإرهابية".جاءت تأكيدات مصطفى الكاظمي عقب اجتماع مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء.وقال: "لقد تتبعت قواتنا الأمنية خيوط العملية وتعرفت على بعض الإرهابيين المتورطين وهي مستمرة بالتحقيقات".ووعد الكاظمي: "أؤكد لشعبنا العظيم بأن جميع المتورطين سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم دون استثناء، ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم".وأوضح أن "صقور القوة الجوية العراقية نفذوا ضربات استهدفت عدة مواقع لأوكار عصابات داعش الإرهابية في نقاط نائية عدة، وقتلت أعداداً منهم، بينهم قيادات مهمة عراقيون وأجانب".يشار إلى أن مصدرا أمنيا كان قد صرح لـ"سبوتنيك" باستهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضية.وأضاف المصدر: "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".
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تنظيم داعش الإرهابي, العراق

رئيس الوزراء العراقي: تعرفنا على منفذي استهداف مطار بغداد

14:54 GMT 01.02.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الأجهزة الأمنية العراقية قد تعرفت على منفذي استهداف مطار بغداد الدولي.
وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي عبر حسابه بموقع تويتر، قال الكاظمي: " أبارك للقوات الأمنية البطلة التي بذلت جهوداً جبارة خلال الأسبوع الماضي، وحققت انتصارات ضد التنظيمات الإرهابية".
جاءت تأكيدات مصطفى الكاظمي عقب اجتماع مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء.

وأكد أن القوات الأمنية العراقية بذلت جهودا كبيرة خلال الأيام الماضية لتتبع خيوط هذه الجريمة.

وقال: "لقد تتبعت قواتنا الأمنية خيوط العملية وتعرفت على بعض الإرهابيين المتورطين وهي مستمرة بالتحقيقات".
ووعد الكاظمي: "أؤكد لشعبنا العظيم بأن جميع المتورطين سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم دون استثناء، ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم".
وأوضح أن "صقور القوة الجوية العراقية نفذوا ضربات استهدفت عدة مواقع لأوكار عصابات داعش الإرهابية في نقاط نائية عدة، وقتلت أعداداً منهم، بينهم قيادات مهمة عراقيون وأجانب".
وعن عملية بمطار بغداد قال الكاظمي: "لقد شهد الأسبوع الماضي حدثاً مؤسفاً جداً، حيث قامت جماعة من قوى اللادولة بهجوم إرهابي وجبان على مطار بغداد الدولي، وأصبحت هذه الجماعات تعمل وفق منطق الإرهاب وتستخدم أدوات الجماعات الإرهابية وأفعالها الأخرى نفسها، ويجب على القوى السياسية كلها وبمختلف توجهاتها السياسية أن توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات".
يشار إلى أن مصدرا أمنيا كان قد صرح لـ"سبوتنيك" باستهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضية.
وأضاف المصدر: "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".
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