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https://arabic.sputniknews.com/20220201/رئيس-غينيا-بيساو-يؤكد-الوضع-تحت-السيطرة-1057616586.html
رئيس غينيا بيساو يؤكد: الوضع تحت السيطرة
رئيس غينيا بيساو يؤكد: الوضع تحت السيطرة
أكد رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، أنه "بخير وفي أمان" وأن "الوضع تحت السيطرة"، مضيفا بأن ما حدث "من عمل عناصر معزولة". 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T21:40+0000
2022-02-01T21:50+0000
غينيا
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الرباط - سبوتنيك. وأكد إمبالو في تصريح لصحيفة جون أفريك الفرنسية، أن "إطلاق النار استمر 5 ساعات وأن هناك الكثير من القتلى". وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو سيلقي خطابا للشعب يوضح فيه ما حدث.وقالت المصادر إن رئيس غينيا بيساو لم يصب بأي أذى وجميع الوزراء غادروا القصر الرئاسي إلى منازلهم، مضيفة: "محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت اليوم في غينيا بيساو فشلت، والمحاولة قادها عقيد متقاعد من الجيش وتم التفاوض معه".وفي ذات السياق، نشرت الصفحة الرسمية لرئيس غينيا بيساو على فيسبوك صورا له مع وزراء من حكومته وعسكريين آخرين من الحرس الرئاسي لتوضيح أنه بخير وأن الهدوء عاد للبلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.وكانت تقارير قد أفادت بأن جنودا من الجيش في غينيا بيساو، سيطروا على محيط القصر الرئاسي في عاصمة غينيا بيساو وأطلقوا نيران كثيفة بالتزامن مع اجتماع حكومي يحضره الرئيس وأعضاء من الحكومة، فيما يبدو أنها محاولة انقلاب من الجيش.ومحاولة الانقلاب العسكري التي حدثت اليوم في غينيا بيساو باءت بالفشل، وذلك بعد قيام عسكريين بالسيطرة على محيط القصر الرئاسي في عاصمة غينيا بيساو وإطلاق نيران كثيفة.وتعليقا على ذلك، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة محاولة الانقلاب العسكري في غينيا بيساو.وعانت غينيا بيساو التي تقع في غرب أفريقيا ذي التاريخ السياسي المضطرب، والتي كانت مستعمرة برتغالية سابقة، من عدة انقلابات عسكرية منذ حصولها على الاستقلال في عام 1974، كان آخرها في عام 2012.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/كلمة-مرتقبة-لرئيس-غينيا-بيساو-بعد-فشل-الانقلاب-1057613528.html
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رئيس غينيا بيساو يؤكد: الوضع تحت السيطرة

21:40 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 21:50 GMT 01.02.2022)
© REUTERS / SALIOU SAMBالوضع في غينيا بعد الانقلاب العسكري على الرئيس ألفا كوندي في كوناكري، 5 سبتمبر 2021
الوضع في غينيا بعد الانقلاب العسكري على الرئيس ألفا كوندي في كوناكري، 5 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / SALIOU SAMB
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أكد رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، أنه "بخير وفي أمان" وأن "الوضع تحت السيطرة"، مضيفا بأن ما حدث "من عمل عناصر معزولة".
الرباط - سبوتنيك. وأكد إمبالو في تصريح لصحيفة جون أفريك الفرنسية، أن "إطلاق النار استمر 5 ساعات وأن هناك الكثير من القتلى".
وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو سيلقي خطابا للشعب يوضح فيه ما حدث.
وقالت المصادر إن رئيس غينيا بيساو لم يصب بأي أذى وجميع الوزراء غادروا القصر الرئاسي إلى منازلهم، مضيفة: "محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت اليوم في غينيا بيساو فشلت، والمحاولة قادها عقيد متقاعد من الجيش وتم التفاوض معه".
غينيا بيساو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
كلمة مرتقبة لرئيس غينيا بيساو بعد فشل الانقلاب
19:58 GMT
وفي ذات السياق، نشرت الصفحة الرسمية لرئيس غينيا بيساو على فيسبوك صورا له مع وزراء من حكومته وعسكريين آخرين من الحرس الرئاسي لتوضيح أنه بخير وأن الهدوء عاد للبلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وكانت تقارير قد أفادت بأن جنودا من الجيش في غينيا بيساو، سيطروا على محيط القصر الرئاسي في عاصمة غينيا بيساو وأطلقوا نيران كثيفة بالتزامن مع اجتماع حكومي يحضره الرئيس وأعضاء من الحكومة، فيما يبدو أنها محاولة انقلاب من الجيش.
ومحاولة الانقلاب العسكري التي حدثت اليوم في غينيا بيساو باءت بالفشل، وذلك بعد قيام عسكريين بالسيطرة على محيط القصر الرئاسي في عاصمة غينيا بيساو وإطلاق نيران كثيفة.
وتعليقا على ذلك، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة محاولة الانقلاب العسكري في غينيا بيساو.
وعانت غينيا بيساو التي تقع في غرب أفريقيا ذي التاريخ السياسي المضطرب، والتي كانت مستعمرة برتغالية سابقة، من عدة انقلابات عسكرية منذ حصولها على الاستقلال في عام 1974، كان آخرها في عام 2012.
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