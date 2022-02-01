https://arabic.sputniknews.com/20220201/رئيس-وزراء-هنغاريا-لا-يوجد-بين-قادة-أوروبا-من-يرغب-بالحرب-نحن-مع-الحل-السياسي-1057587046.html

رئيس وزراء هنغاريا: لا يوجد بين قادة أوروبا من يرغب بالحرب نحن مع الحل السياسي

رئيس وزراء هنغاريا: لا يوجد بين قادة أوروبا من يرغب بالحرب نحن مع الحل السياسي

شدد رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، عقب مباحثاته في موسكو مع الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على أن القادة الأوروبيين لا يتطلعون ولا يرغبون بالحرب،... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T13:08+0000

2022-02-01T13:08+0000

2022-02-01T13:09+0000

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال أوربان، "بالنسبة للأمن، كانت هذه هي القضية الأكثر إثارة، لأن زيارتي اليوم هي أيضا مهمة سلام. أود أن أؤكد، لا يوجد زعيم واحد في الاتحاد الأوروبي يرغب في الحرب؛ نحن مع الحل السياسي".وكان وزير الدفاع الهنغاري، تيبور بينكو، أكد، في الـ 29 من الشهر الماضي، أن بودابست لا ترى من المناسب نشر قوات إضافية تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على أراضيها، في ظل التوتر الراهن حول أوكرانيا.وساءت العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، مؤخرا، بسبب زيادة التواجد العسكري للحلف بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وكانت موسكو قد تلقت، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحاتها حول الضمانات الأمنية.وأبلغ الرئيس الروسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، يوم الجمعة الماضي، بأن رد واشنطن والناتو على مطالب الضمانات الأمنية، لم يأخذ في الاعتبار المطالب الأساسية لروسيا، مثل منع توسع الناتو، ورفض نشر أنظمة الأسلحة الهجومية بالقرب من الحدود الروسية.وبالإضافة إلى ذلك، عودة القدرات العسكرية والبنية التحتية للحلف في أوروبا، إلى المواقع التي كانت تحتلها عام 1997، عندما تم توقيع الوثيقة الأساسية للعلاقات بين روسيا والناتو.كما تجاهلت الردود، مسألة محورية وهي مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، الذي تتضمنه الوثائق الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا و"مجلس روسيا – الناتو"، والذي ينص على عدم تعزيز أمن طرف، على حساب أمن الدول الأخرى.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.

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روسيا