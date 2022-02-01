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https://arabic.sputniknews.com/20220201/رئيس-وزراء-هنغاريا-يشكر-بوتين-على-المساعدة-في-توفير-اللقاحات-وعقود-إمدادات-الغاز-1057591021.html
رئيس وزراء هنغاريا يشكر بوتين على المساعدة في توفير اللقاحات وعقود إمدادات الغاز
رئيس وزراء هنغاريا يشكر بوتين على المساعدة في توفير اللقاحات وعقود إمدادات الغاز
شكر رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، روسيا على مساعدتها في توفير اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا وعلى إبرام عقود مع شركة "غازبروم" لإمداد بلاده بالغاز. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T14:13+0000
2022-02-01T14:13+0000
روسيا
العالم
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وقال أوربان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمر بوتين: "نحن حقا نمر بأوقات عصيبة، كان عام 2021 أنجح عام في التعاون بين بلدينا. كان هناك نوعان من التحديات الرئيسية، وفي كلتا الحالتين ساعدتنا روسيا. التحدي الأول يتعلق باللقاحات".ولفت أوربان إلى أن أوربا بأكملها تعيش أزمة طاقة، لكن بلاده تمكنت من إبرام عقد مع شركة "غازبروم" وبودابست تود زيادة إمدادات الغاز، قائلا: "بالنظر إلى أن أوروبا بأكملها تمر بأزمة غاز، كان من المهم للغاية إبرام العقود المذكورة (مع غازبروم). شكرا لتوقيعها، وخلال اجتماعنا اليوم أود تحقيق زيادة في عمليات التوريد".بدوره أشار الرئيس الروسي إلى أهمية اتفاقية الغاز بين موسكو وبودابست.هذا ووقعت شركة "غازبروم" الروسية مع هنغاريا، في شهر أيلول/سبتمبر من العام المنصرم، عقداً لتوريد الغاز حتى نهاية عام 2036.في سياق آخر، شدد رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، على أن القادة الأوروبيين لا يتطلعون ولا يرغبون بالحرب، وأن جميعهم يؤيدون الحلول السياسية.وقال "بالنسبة للأمن، كانت هذه هي القضية الأكثر إثارة، لأن زيارتي اليوم هي أيضا مهمة سلام. أود أن أؤكد، لا يوجد زعيم واحد في الاتحاد الأوروبي يرغب في الحرب؛ نحن مع الحل السياسي".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نقل تكنولوجيا إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى هنغاريا أمر قيد الدراسة.وقال بوتين، خلال لقائه مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور مع أوربان: "على الرغم من كل قيود الأزمة، فإننا نحاول الكفاح معًا، فقد قدمنا أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاحات، وقد تم تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" لديكم؛ في الوقت الحالي ندرس مسألة نقل التكنولوجيا وخطوط الإنتاج".
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رئيس وزراء هنغاريا يشكر بوتين على المساعدة في توفير اللقاحات وعقود إمدادات الغاز

14:13 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمر بوتين
رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمر بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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شكر رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، روسيا على مساعدتها في توفير اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا وعلى إبرام عقود مع شركة "غازبروم" لإمداد بلاده بالغاز.
وقال أوربان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمر بوتين: "نحن حقا نمر بأوقات عصيبة، كان عام 2021 أنجح عام في التعاون بين بلدينا. كان هناك نوعان من التحديات الرئيسية، وفي كلتا الحالتين ساعدتنا روسيا. التحدي الأول يتعلق باللقاحات".
ولفت أوربان إلى أن أوربا بأكملها تعيش أزمة طاقة، لكن بلاده تمكنت من إبرام عقد مع شركة "غازبروم" وبودابست تود زيادة إمدادات الغاز، قائلا: "بالنظر إلى أن أوروبا بأكملها تمر بأزمة غاز، كان من المهم للغاية إبرام العقود المذكورة (مع غازبروم). شكرا لتوقيعها، وخلال اجتماعنا اليوم أود تحقيق زيادة في عمليات التوريد".
بدوره أشار الرئيس الروسي إلى أهمية اتفاقية الغاز بين موسكو وبودابست.
هذا ووقعت شركة "غازبروم" الروسية مع هنغاريا، في شهر أيلول/سبتمبر من العام المنصرم، عقداً لتوريد الغاز حتى نهاية عام 2036.
في سياق آخر، شدد رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، على أن القادة الأوروبيين لا يتطلعون ولا يرغبون بالحرب، وأن جميعهم يؤيدون الحلول السياسية.
وقال "بالنسبة للأمن، كانت هذه هي القضية الأكثر إثارة، لأن زيارتي اليوم هي أيضا مهمة سلام. أود أن أؤكد، لا يوجد زعيم واحد في الاتحاد الأوروبي يرغب في الحرب؛ نحن مع الحل السياسي".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نقل تكنولوجيا إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى هنغاريا أمر قيد الدراسة.
وقال بوتين، خلال لقائه مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور مع أوربان: "على الرغم من كل قيود الأزمة، فإننا نحاول الكفاح معًا، فقد قدمنا أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاحات، وقد تم تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" لديكم؛ في الوقت الحالي ندرس مسألة نقل التكنولوجيا وخطوط الإنتاج".
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