تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في غينيا بيساو
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/رسميا-الإعلان-عن-نتيجة-مسحة-منتخب-مصر-قبل-لقاء-الكاميرون-1057601347.html
رسميا... الإعلان عن نتيجة مسحة منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون
رسميا... الإعلان عن نتيجة مسحة منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون
أعلن اتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج المسحة الرسمية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا لبعثة منتخب مصر استعدادا للقاء الكاميرون. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:02+0000
2022-02-01T15:04+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057480394_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_5abeccb81f5568dc7890f9b8c6be528c.jpg
وحسب بيان الاتحاد المصري، أكدت النتائج الرسمية سلبية مسحة جميع أفراد البعثة، سواء مسؤولين أو إداريين أو لاعبين أو الجهاز الفني.وزعمت صحيفة afrique55 الكاميرونية، في وقت سابق أن "محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته إيجابية قبل خوض اللقاء المرتقب".وكان المنتخب المصري قد تأهل إلي نصف نهائي البطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.وأسهم محمد صلاح خلال المباراة الماضية أمام المغرب في الهدفين، حيث سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب تريزيغيه.وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/محمد-صلاح-علينا-ألا-نحلم-في-حصد-لقب-أمم-أفريقيا-قبل-مواجهة-الكاميرون-1057577284.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057480394_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_d02ad1c619ef82ae61a44156f703cbf8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منتخب مصر الوطني

رسميا... الإعلان عن نتيجة مسحة منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون

15:02 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 15:04 GMT 01.02.2022)
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIلاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
لاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
تابعنا عبر
أعلن اتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج المسحة الرسمية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا لبعثة منتخب مصر استعدادا للقاء الكاميرون.
وحسب بيان الاتحاد المصري، أكدت النتائج الرسمية سلبية مسحة جميع أفراد البعثة، سواء مسؤولين أو إداريين أو لاعبين أو الجهاز الفني.
وزعمت صحيفة afrique55 الكاميرونية، في وقت سابق أن "محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته إيجابية قبل خوض اللقاء المرتقب".
وكان المنتخب المصري قد تأهل إلي نصف نهائي البطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.
لاعب كرة القدم الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
محمد صلاح: علينا ألا نحلم في حصد لقب أمم أفريقيا قبل مواجهة الكاميرون
11:45 GMT
وأسهم محمد صلاح خلال المباراة الماضية أمام المغرب في الهدفين، حيث سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب تريزيغيه.
وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.
ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية