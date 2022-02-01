https://arabic.sputniknews.com/20220201/رسميا-الإعلان-عن-نتيجة-مسحة-منتخب-مصر-قبل-لقاء-الكاميرون-1057601347.html

رسميا... الإعلان عن نتيجة مسحة منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون

رسميا... الإعلان عن نتيجة مسحة منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون

أعلن اتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج المسحة الرسمية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا لبعثة منتخب مصر استعدادا للقاء الكاميرون. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T15:02+0000

2022-02-01T15:02+0000

2022-02-01T15:04+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

رياضة

منتخب مصر الوطني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057480394_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_5abeccb81f5568dc7890f9b8c6be528c.jpg

وحسب بيان الاتحاد المصري، أكدت النتائج الرسمية سلبية مسحة جميع أفراد البعثة، سواء مسؤولين أو إداريين أو لاعبين أو الجهاز الفني.وزعمت صحيفة afrique55 الكاميرونية، في وقت سابق أن "محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته إيجابية قبل خوض اللقاء المرتقب".وكان المنتخب المصري قد تأهل إلي نصف نهائي البطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.وأسهم محمد صلاح خلال المباراة الماضية أمام المغرب في الهدفين، حيث سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب تريزيغيه.وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

https://arabic.sputniknews.com/20220201/محمد-صلاح-علينا-ألا-نحلم-في-حصد-لقب-أمم-أفريقيا-قبل-مواجهة-الكاميرون-1057577284.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رياضة, منتخب مصر الوطني