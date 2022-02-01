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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/رسميا-الإعلان-عن-نتيجة-مسحة-منتخب-مصر-قبل-لقاء-الكاميرون-1057601347.html
رسميا... الإعلان عن نتيجة مسحة منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون
رسميا... الإعلان عن نتيجة مسحة منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون
أعلن اتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج المسحة الرسمية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا لبعثة منتخب مصر استعدادا للقاء الكاميرون. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:02+0000
2022-02-01T15:02+0000
2022-02-01T15:04+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
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وحسب بيان الاتحاد المصري، أكدت النتائج الرسمية سلبية مسحة جميع أفراد البعثة، سواء مسؤولين أو إداريين أو لاعبين أو الجهاز الفني.وزعمت صحيفة afrique55 الكاميرونية، في وقت سابق أن "محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته إيجابية قبل خوض اللقاء المرتقب".وكان المنتخب المصري قد تأهل إلي نصف نهائي البطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.وأسهم محمد صلاح خلال المباراة الماضية أمام المغرب في الهدفين، حيث سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب تريزيغيه.وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/محمد-صلاح-علينا-ألا-نحلم-في-حصد-لقب-أمم-أفريقيا-قبل-مواجهة-الكاميرون-1057577284.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني
رسميا... الإعلان عن نتيجة مسحة منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون 15:02 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 15:04 GMT 01.02.2022)
أعلن اتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج المسحة الرسمية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا لبعثة منتخب مصر استعدادا للقاء الكاميرون.
وحسب بيان الاتحاد المصري، أكدت النتائج الرسمية سلبية مسحة جميع أفراد البعثة، سواء مسؤولين أو إداريين أو لاعبين أو الجهاز الفني.
وزعمت
صحيفة afrique55 الكاميرونية
، في وقت سابق أن "محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته إيجابية قبل خوض اللقاء المرتقب".
وكان المنتخب المصري قد تأهل إلي نصف نهائي البطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.
وأسهم محمد صلاح خلال المباراة الماضية أمام المغرب في الهدفين، حيث سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب تريزيغيه.
وتأهل
المنتخب الكاميروني
، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.
ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.