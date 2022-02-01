https://arabic.sputniknews.com/20220201/رونالدو-يعلق-على-أنباء-انتقال-مبابي-إلى-ريال-مدريد-بـ-56-مليون-دولار-1057616434.html

رونالدو يعلق على أنباء انتقال مبابي إلى ريال مدريد بـ 56 مليون دولار

رونالدو يعلق على أنباء انتقال مبابي إلى ريال مدريد بـ 56 مليون دولار

علق أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو دا ليما، الذي اعتزل اللعب منذ سنوات، على ما تم تداوله من أنباء حول راتب سنوى من المتوقع أن يتقاضاه كيليان مبابي، في حال... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T21:33+0000

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وينتهى عقد مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في النادي الفرنسي، مع نهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يوقع إلى ريال مدريد بعد ذلك، وفقا لما ذكره موقع "سبورت 360"، الذي أوضح أن هناك تقارير تقول إن النادي الملكي توصل لاتفاق مع مبابي للانضمام إلى صفوفه في الصيف.وبحسب التقارير، فإن مرتب مبابي يصل إلى 50 مليون يورو (56.3 مليون دولار) سنويا، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك المبلغ يشمل الضرائب على الدخل أم لا، خاصة أنها قد تصل إلى نحو 50 في المئة في إسبانيا لهذه الفئة من أصحاب الدخول.وقال رونالد: "كيليان مبابي يملك كل المقومات التي يمكن أن تجعله أفضل لاعب في العالم خلال السنوات المقبلة خاصة الهدوء أمام المرمى".ووصف اللاعب البرازيلي الأسطوري الذي اعتزل اللعب عام 2011 نفسه بأنه كان في "الجيل الخطأ" في إشارة إلى الفارق الكبير بين ما يتقاضاه اللاعبون في الوقت الحالي وما كانوا يتقاضونه في ذلك الجيل من مبالغ صغيرة جدا.

https://arabic.sputniknews.com/20220131/صحيفة-ريال-مدريد-يتوصل-إلى-اتفاق-نهائي-مع-كيليان-مبابي-1057535795.html

https://arabic.sputniknews.com/20211227/مبابي-أنا-متحمس-لإقصاء-ريال-مدريد-من-دوري-أبطال-أوروبا-1054676319.html

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