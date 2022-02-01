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ريهانا تكشف عن انتظار مولودها الأول... صور
ريهانا تكشف عن انتظار مولودها الأول... صور
أعلنت المطربة الأمريكية، ريهانا، عن حملها في طفلها الأول من مغني الراب، "إيه إس إيه بي روكي".‏ 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T11:42+0000
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مجتمع
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وجاء إعلان ريهانا (33 عاما) عن مولودها الأول من خلال صور تم نشرها لها مع صديقها، أمس الاثنين، والتي يظهران فيها مبتسمين ويمسكان أيديهما، كما تكشف عن بروز بطن المطربة، وفقا لوكالة "رويترز".وقام بنشر الصور نشر المصور، مايلز ديجز، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.وفي الصور التي لاقت تداولا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ريهانا وهي مرتدية الجينز ومعطفا شتويا ورديا مفتوحا إلى حد ما ويكشف عن بطنها العاري.وأشارت مجلة "بيبول" الأمريكية إلى أن الصور التقطت خلال عطلة نهاية الأسبوع في حي هارلم الأمريكي.وفازت ريهانا، واسمها الحقيقي، روبين فينتي، المولودة في جزيرة باربادوس بتسع جوائز "غرامي"، كما أنها أطلقت قبل سنوات خط للماكياج والأزياء بعنوان "فينتي".وكانت ريهانا و"إيه إس إيه بي روكي" أصدقاء لسنوات عديدة، قبل أن يبدآ في المواعدة. وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أكد مغني الراب في تصريحات لمجلة "جي كيو" إن ريهانا هي "حب حياته" بحسب تعبيره، وأنه يريد بالتأكيد أن يصبح أبا.
سبوتنيك عربي
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مجتمع, منوعات

ريهانا تكشف عن انتظار مولودها الأول... صور

11:42 GMT 01.02.2022
© AP Photo / Evan Agostini/Invisionالمغنية ريهانا في نيويورك، 2018
المغنية ريهانا في نيويورك، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
المغنية ريهانا في نيويورك، 2018
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
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أعلنت المطربة الأمريكية، ريهانا، عن حملها في طفلها الأول من مغني الراب، "إيه إس إيه بي روكي".‏
وجاء إعلان ريهانا (33 عاما) عن مولودها الأول من خلال صور تم نشرها لها مع صديقها، أمس الاثنين، والتي يظهران فيها مبتسمين ويمسكان أيديهما، كما تكشف عن بروز بطن المطربة، وفقا لوكالة "رويترز".
وقام بنشر الصور نشر المصور، مايلز ديجز، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.
وفي الصور التي لاقت تداولا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ريهانا وهي مرتدية الجينز ومعطفا شتويا ورديا مفتوحا إلى حد ما ويكشف عن بطنها العاري.
وأشارت مجلة "بيبول" الأمريكية إلى أن الصور التقطت خلال عطلة نهاية الأسبوع في حي هارلم الأمريكي.
وفازت ريهانا، واسمها الحقيقي، روبين فينتي، المولودة في جزيرة باربادوس بتسع جوائز "غرامي"، كما أنها أطلقت قبل سنوات خط للماكياج والأزياء بعنوان "فينتي".
وكانت ريهانا و"إيه إس إيه بي روكي" أصدقاء لسنوات عديدة، قبل أن يبدآ في المواعدة. وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أكد مغني الراب في تصريحات لمجلة "جي كيو" إن ريهانا هي "حب حياته" بحسب تعبيره، وأنه يريد بالتأكيد أن يصبح أبا.
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