ريهانا تكشف عن انتظار مولودها الأول... صور

وجاء إعلان ريهانا (33 عاما) عن مولودها الأول من خلال صور تم نشرها لها مع صديقها، أمس الاثنين، والتي يظهران فيها مبتسمين ويمسكان أيديهما، كما تكشف عن بروز بطن المطربة، وفقا لوكالة "رويترز".وقام بنشر الصور نشر المصور، مايلز ديجز، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.وفي الصور التي لاقت تداولا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ريهانا وهي مرتدية الجينز ومعطفا شتويا ورديا مفتوحا إلى حد ما ويكشف عن بطنها العاري.وأشارت مجلة "بيبول" الأمريكية إلى أن الصور التقطت خلال عطلة نهاية الأسبوع في حي هارلم الأمريكي.وفازت ريهانا، واسمها الحقيقي، روبين فينتي، المولودة في جزيرة باربادوس بتسع جوائز "غرامي"، كما أنها أطلقت قبل سنوات خط للماكياج والأزياء بعنوان "فينتي".وكانت ريهانا و"إيه إس إيه بي روكي" أصدقاء لسنوات عديدة، قبل أن يبدآ في المواعدة. وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أكد مغني الراب في تصريحات لمجلة "جي كيو" إن ريهانا هي "حب حياته" بحسب تعبيره، وأنه يريد بالتأكيد أن يصبح أبا.
وأشارت مجلة "بيبول" الأمريكية إلى أن الصور التقطت خلال عطلة نهاية الأسبوع في حي هارلم الأمريكي.
وفازت ريهانا، واسمها الحقيقي، روبين فينتي، المولودة في جزيرة باربادوس بتسع جوائز "غرامي"، كما أنها أطلقت قبل سنوات خط للماكياج والأزياء بعنوان "فينتي".
وكانت ريهانا و"إيه إس إيه بي روكي" أصدقاء لسنوات عديدة، قبل أن يبدآ في المواعدة. وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أكد مغني الراب في تصريحات لمجلة "جي كيو" إن ريهانا هي "حب حياته" بحسب تعبيره، وأنه يريد بالتأكيد أن يصبح أبا.