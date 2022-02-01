تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
محادثات بوتين وبايدن
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيتحدثان عن أزمة الحوار بين البلدين، يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر. وبدوره أكد البيت الأبيض أن المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الملف النووي الإيراني والاستقرار الاستراتيجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/سفر-الدواعش-إلى-أوروبا-هل-يخلق-مراكز-إرهاب-عالمية-1057583144.html
سفر "الدواعش" إلى أوروبا… هل يخلق مراكز إرهاب عالمية
سفر "الدواعش" إلى أوروبا… هل يخلق مراكز إرهاب عالمية
كشف تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، عن وجود مجموعة مرتبطة بعصابات تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) تصنع جوازات عالية الجودة تتيح... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T12:08+0000
2022-02-01T12:08+0000
محادثات بوتين وبايدن
راديو
أين الحقيقة؟
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057577683_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_13ad109505bf91a7ad6217b3d4b7af41.png
سفر "الدواعش" إلى أوروبا… هل يخلق مراكز إرهاب عالمية
سفر "الدواعش" إلى أوروبا… هل يخلق مراكز إرهاب عالمية
وذكر التقرير أن إحدى تلك الشبكات المختصة بالتزوير يديرها شخص أوزبكي مرتبط بالعناصر الإرهابية، يعيش في تركيا ويبيع جوازات سفر عالية الجودة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار يزعم أنها من دول مختلفة، حيث علمت الصحيفة أن عشرة أشخاص على الأقل قد استخدموا تلك الجوازات لعبور الحدود السورية إلى تركيا والمغادرة من هناك عبر مطار إسطنبول.وعن عملية تنقل الإرهابيين عبر الحدود والمطارات، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، مدير مركز الاعتماد للدراسات والبحوث الأمنية، الدكتور عماد علو:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسون.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057577683_330:0:1263:700_1920x0_80_0_0_853e45e3a8ea1e63f78f18cd5ed77d4c.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, أين الحقيقة؟, аудио

سفر "الدواعش" إلى أوروبا… هل يخلق مراكز إرهاب عالمية

12:08 GMT 01.02.2022
محادثات بوتين وبايدن
سفر "الدواعش" إلى أوروبا… هل يخلق مراكز إرهاب عالمية
تابعنا عبر
ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
كل المواضيع
كشف تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، عن وجود مجموعة مرتبطة بعصابات تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) تصنع جوازات عالية الجودة تتيح للعناصر الإرهابية مغادرة العراق وسوريا لدخول بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة وكندا.
وذكر التقرير أن إحدى تلك الشبكات المختصة بالتزوير يديرها شخص أوزبكي مرتبط بالعناصر الإرهابية، يعيش في تركيا ويبيع جوازات سفر عالية الجودة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار يزعم أنها من دول مختلفة، حيث علمت الصحيفة أن عشرة أشخاص على الأقل قد استخدموا تلك الجوازات لعبور الحدود السورية إلى تركيا والمغادرة من هناك عبر مطار إسطنبول.
وعن عملية تنقل الإرهابيين عبر الحدود والمطارات، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، مدير مركز الاعتماد للدراسات والبحوث الأمنية، الدكتور عماد علو:
"إن هناك دعم ومحاولات لبعث التنظيم الإرهابي مرة أخرى إلى مناطق الشرق الأوسط ومناطق أخرى، فالصراع على النفوذ والطاقة يستدعي التخادم بين بعض الأجهزة المخابراتية وتنظيم "داعش" الإرهابي، من خلال دعمه لوجستيا وتسهيل عملية انتقال عناصره، فالتنظيم يملك عائدات مالية كبيرة في بعض البنوك، ولم يتم الإعلان عن هذه البنوك كجزء من هذا التخادم، والعمليات الإرهابية الأخيرة التي قام بها التنظيم في الحسكة السورية وبعض المناطق في العراق، تدل على تصاعد قدرات هذا التنظيم الإرهابي بفضل هذا الدعم، وسوف تُظهر التحقيقات مع من ألقي القبض عليهم من الإرهابيين الفارين من سجن الحسكة وقوف أجهزة مخابراتية خلفهم".

وأضاف علو: "يحاول التنظيم إعادة ترتيب صفوفه وبناء بيئة تمكنه من تنفيذ عملياته الإرهابية، سواء في العراق أو سوريا أو أوروبا، ويبدو اليوم أن التنظيم يتجه نحو أوروبا التي تملك العمليات فيها أصداء إعلامية وأمنية، مما يخلق التنظيم من خلالها ضغوط قد تدفع القوى العالمية للتفاوض معه، في ظل أزمات عديدة تعانيها أوروبا من تفشي الجائحة وتأثيرات مناخية إضافة إلى التوترات على الجبهة الأوكرانية، فسفر عناصر "داعش" إلى أوروبا سيكون له تداعيات أمنية خطيرة في المستقبل القريب على الدول الأوروبية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم: ضياء حسون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية