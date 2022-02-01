شركة "كرنشتادت" تتحدث عن اختبارات الطائرة المسيرة "أوريون"

وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "إن المرحلة الأولى من اختبارات طيران أوريون الجديدة من المقرر إجراؤها في الربع الأول من هذا العام".تم تقديم أول نموذج من أوريون المحدثة في 27 يناير/كانون الثاني إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو في مصنع كرونشتادت الجديد في دوبنا بالقرب من موسكو. يتمثل الاختلاف الخارجي المميز للإصدار الجديد من الطائرة في قبة شفافة راديوية على شكل قطرة على الجزء الأمامي من بدن الطائرة. تحت هذا وحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.تنتمي طائرة أوريون إلى فئة الطائرات المسيرة التي تضرب الطائرات المسيرة على ارتفاع متوسط والتي تقوم برحلة طيران طويلة. يبلغ الحد الأقصى لوزن إقلاعها 1150 كغ، وسرعة التحليق 200 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع للطيران سبعة كيلومترات، ويمكن للجهاز البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. يبلغ الحد الأقصى لوزن حمولة الطائرة 200 كيلوغرام.
أعلنت الشركة المطورة لطائرة "أوريون" الروسية "كرونشتادت" أن النسخة الجديدة من طائرة الاستطلاع والهجوم المسيرة "أوريون" ، المزودة باتصالات فضائية، ستجري أولى رحلاتها في فبراير-مارس.
وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "إن المرحلة الأولى من اختبارات طيران أوريون الجديدة من المقرر إجراؤها في الربع الأول من هذا العام".
وأكدت كرونشتادت أن نظام الاتصالات والتحكم عبر الأقمار الصناعية يمكن أن يزيد بشكل كبير من نطاق التحكم الفعال للطائرة المسيرة. في الوقت الحالي، يقتصر نطاق الإصدار الأساسي من أوريون، بدون هوائي القمر الصناعي، على مدى الرؤية الراديوية المباشرة للجهاز من محطة التحكم الأرضية.
تم تقديم أول نموذج من أوريون المحدثة في 27 يناير/كانون الثاني إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو في مصنع كرونشتادت الجديد في دوبنا بالقرب من موسكو. يتمثل الاختلاف الخارجي المميز للإصدار الجديد من الطائرة في قبة شفافة راديوية على شكل قطرة على الجزء الأمامي من بدن الطائرة. تحت هذا وحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
تنتمي طائرة أوريون إلى فئة الطائرات المسيرة التي تضرب الطائرات المسيرة على ارتفاع متوسط والتي تقوم برحلة طيران طويلة. يبلغ الحد الأقصى لوزن إقلاعها 1150 كغ، وسرعة التحليق 200 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع للطيران سبعة كيلومترات، ويمكن للجهاز البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. يبلغ الحد الأقصى لوزن حمولة الطائرة 200 كيلوغرام.