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https://arabic.sputniknews.com/20220201/صحيفة-أمريكية-تستحوذ-على-ووردل-أكثر-الألعاب-رواجا-في-2022-1057571067.html
صحيفة أمريكية تستحوذ على "ووردل" أكثر الألعاب رواجا في 2022‏
صحيفة أمريكية تستحوذ على "ووردل" أكثر الألعاب رواجا في 2022‏
أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن استحواذها على لعبة الكلمات اليومية "ووردل"، التي ‏حققت شهرة واسعة على الإنترنت مع بداية عام 2022.‏ 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T09:54+0000
2022-02-01T09:54+0000
مجتمع
منوعات
صحيفة نيويورك تايمز
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ولم تكشف صحيفة "نيويورك تايمز" عن المبلغ الذي دفعته لشراء حقوق "ووردل"، ولكن ترجح تقارير أنه مكون من 7 أرقام.وقال المدير العام للألعاب في "نيويورك تايمز"، جوناثان نايت، في بيان رسمي على الصحيفة: "لقد حققت لعبة "ووردل" ما فعله عدد قليل جدا من الألعاب، لقد استحوذت على خيالنا الجماعي وقربتنا جميعا قليلا بعضنا من بعض".بينما صرح جوش واردل، وهو مهندس البرمجيات ومبتكر "ووردل": "لقد أعجبت منذ فترة طويلة بنهج صحيفة "نيويورك تايمز" في جودة ألعابهم والاحترام الذي يعاملون به لاعبيهم".وأضاف: "تتماشى قيم الصحيفة مع قيمي في هذه الأمور، وأنا سعيد لأنهم سيكونون مشرفين على اللعبة للمضي قدما".وتم إطلاق لعبة "ووردل" لأول مرة علنا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ونمت بسرعة من 90 لاعبا في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أكثر من 300 ألف لاعب بعد شهرين فقط.وأثبت لعبة "ووردل" انتشارها الكبير، لدرجة أن العديد من التطبيقات المقلدة حاولت جني الأموال من نجاحها، لكن حذفت شركة "آبل" الأمريكية هذه النسخ من متجر التطبيقات الخاص بها.وتقوم فكرة لعبة "ووردل" (Wordle) على تخمين من يلعبها لكلمة من 5 أحرف، مع منحه 6 محاولات، وإذا تم تخمين الحرف الصحيح في المكان الصحيح، سيتحول لون المربع إلى اللون الأخضر، أما إذا كان الحرف الصحيح في المكان الخطأ يتحول للون الأصفر، بينما يعني البلاط الرمادي أن الحرف ليس موجودا في الكلمة على الإطلاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/ووردل-لعبة-ألغاز-بسيطة-تجتاح-الإنترنت-سريعا-مع-بداية-2022-1056845391.html
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مجتمع, منوعات, صحيفة نيويورك تايمز

صحيفة أمريكية تستحوذ على "ووردل" أكثر الألعاب رواجا في 2022‏

09:54 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / STEFANI REYNOLDSلعبة "ووردل"
لعبة ووردل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
لعبة "ووردل"
© AFP 2021 / STEFANI REYNOLDS
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أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن استحواذها على لعبة الكلمات اليومية "ووردل"، التي ‏حققت شهرة واسعة على الإنترنت مع بداية عام 2022.‏
ولم تكشف صحيفة "نيويورك تايمز" عن المبلغ الذي دفعته لشراء حقوق "ووردل"، ولكن ترجح تقارير أنه مكون من 7 أرقام.
وقال المدير العام للألعاب في "نيويورك تايمز"، جوناثان نايت، في بيان رسمي على الصحيفة: "لقد حققت لعبة "ووردل" ما فعله عدد قليل جدا من الألعاب، لقد استحوذت على خيالنا الجماعي وقربتنا جميعا قليلا بعضنا من بعض".
بينما صرح جوش واردل، وهو مهندس البرمجيات ومبتكر "ووردل": "لقد أعجبت منذ فترة طويلة بنهج صحيفة "نيويورك تايمز" في جودة ألعابهم والاحترام الذي يعاملون به لاعبيهم".
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وأضاف: "تتماشى قيم الصحيفة مع قيمي في هذه الأمور، وأنا سعيد لأنهم سيكونون مشرفين على اللعبة للمضي قدما".
وتم إطلاق لعبة "ووردل" لأول مرة علنا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ونمت بسرعة من 90 لاعبا في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أكثر من 300 ألف لاعب بعد شهرين فقط.
وأثبت لعبة "ووردل" انتشارها الكبير، لدرجة أن العديد من التطبيقات المقلدة حاولت جني الأموال من نجاحها، لكن حذفت شركة "آبل" الأمريكية هذه النسخ من متجر التطبيقات الخاص بها.
وتقوم فكرة لعبة "ووردل" (Wordle) على تخمين من يلعبها لكلمة من 5 أحرف، مع منحه 6 محاولات، وإذا تم تخمين الحرف الصحيح في المكان الصحيح، سيتحول لون المربع إلى اللون الأخضر، أما إذا كان الحرف الصحيح في المكان الخطأ يتحول للون الأصفر، بينما يعني البلاط الرمادي أن الحرف ليس موجودا في الكلمة على الإطلاق.
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