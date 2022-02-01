صحيفة كاميرونية تزعم إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة نصف النهائي

وادعت صحيفة afrique55 الكاميرونية، أن "محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته إيجابية قبل خوض اللقاء المرتقب"، إلا أن المنتخب المصري وبعثته في الكاميرون لم تصدر أي بيان حتى الوقت الحالي بشأن صلاح.وكان المنتخب المصري قد تأهل إلي نصف نهائي البطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.وأسهم محمد صلاح خلال المباراة الماضية أمام المغرب في الهدفين، حيث سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب تريزيغيه.وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.
زعمت وسائل إعلام كاميرونية، اليوم الثلاثاء، إصابة نجم منتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح، بفيروس كورونا، قبل مواجهة الكاميرون المقرر لها، الخميس المقبل، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021.
وادعت صحيفة afrique55 الكاميرونية، أن "محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته إيجابية قبل خوض اللقاء المرتقب"، إلا أن المنتخب المصري وبعثته في الكاميرون لم تصدر أي بيان حتى الوقت الحالي بشأن صلاح.
وكان المنتخب المصري قد تأهل إلي نصف نهائي البطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.
وأسهم محمد صلاح خلال المباراة الماضية أمام المغرب في الهدفين، حيث سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب تريزيغيه.
وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.
ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.