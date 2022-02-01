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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/صحيفة-كاميرونية-تزعم-إصابة-محمد-صلاح-بفيروس-كورونا-وغيابه-عن-مباراة-نصف-النهائي-1057583421.html
صحيفة كاميرونية تزعم إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة نصف النهائي
صحيفة كاميرونية تزعم إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة نصف النهائي
زعمت وسائل إعلام كاميرونية، اليوم الثلاثاء، إصابة نجم منتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح، بفيروس كورونا، قبل مواجهة الكاميرون المقرر لها، الخميس المقبل، في نصف... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T12:11+0000
2022-02-01T12:11+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب مصر الوطني
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وادعت صحيفة afrique55 الكاميرونية، أن "محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته إيجابية قبل خوض اللقاء المرتقب"، إلا أن المنتخب المصري وبعثته في الكاميرون لم تصدر أي بيان حتى الوقت الحالي بشأن صلاح.وكان المنتخب المصري قد تأهل إلي نصف نهائي البطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.وأسهم محمد صلاح خلال المباراة الماضية أمام المغرب في الهدفين، حيث سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب تريزيغيه.وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.
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منتخب مصر الوطني

صحيفة كاميرونية تزعم إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة نصف النهائي

12:11 GMT 01.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYمحمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
محمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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زعمت وسائل إعلام كاميرونية، اليوم الثلاثاء، إصابة نجم منتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح، بفيروس كورونا، قبل مواجهة الكاميرون المقرر لها، الخميس المقبل، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021.
وادعت صحيفة afrique55 الكاميرونية، أن "محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته إيجابية قبل خوض اللقاء المرتقب"، إلا أن المنتخب المصري وبعثته في الكاميرون لم تصدر أي بيان حتى الوقت الحالي بشأن صلاح.
وكان المنتخب المصري قد تأهل إلي نصف نهائي البطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.
وأسهم محمد صلاح خلال المباراة الماضية أمام المغرب في الهدفين، حيث سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب تريزيغيه.
وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.
ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.
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