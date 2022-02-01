طالبان تطرد نحو 4 آلاف شخص من صفوفها لإساءة استغلال اسمها
16:20 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 16:24 GMT 01.02.2022)
© AFP 2021 / -مسلحي حركة طالبان الأفغانية خلال عملياتها العسكرية التي قادت للسيطرة على العاصمة كابول في 15 أغسطس 2021
© AFP 2021 / -
أعلن رئيس لجنة تطهير صفوف حركة "طالبان" الأفغانية عن طرد أكثر من 4000 شخص من صفوفها بسبب إساءة استغلال اسم الحركة.
كابول - سبوتنيك. قال رئيس اللجنة مفتي لطف الله حكيمي، عبر تغريدة اليوم على تويتر، "تمكنت لجنة تطهير الصفوف من إزالة 4078 شخصا، لإساءة استخدام اسم الإمارة الإسلامية".
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي، نُشر أمس الاثنين، أن "حركة طالبان الأفغانية قتلت العشرات من المسؤولين الأفغان السابقين وقوات الأمن".
وقال غوتيريش إنه "على الرغم من إعلان العفو العام عن أعضاء سابقين في الحكومة وقواتها الأمنية، إلا أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تلقت عدة تقارير موثوقة عن عمليات قتل واختطاف قسري ضد هؤلاء الأشخاص".
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي، نُشر أمس الاثنين، أن "حركة طالبان الأفغانية قتلت العشرات من المسؤولين الأفغان السابقين وقوات الأمن".
وقال غوتيريش إنه "على الرغم من إعلان العفو العام عن أعضاء سابقين في الحكومة وقواتها الأمنية، إلا أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تلقت عدة تقارير موثوقة عن عمليات قتل واختطاف قسري ضد هؤلاء الأشخاص".
30 يناير, 20:26 GMT
ومنذ 15 آب/ أغسطس الماضي، تلقت بعثة الأمم المتحدة تقارير عن أكثر من 100 عملية قتل من هذا القبيل اعتبرتها الأمم المتحدة "ذات مصداقية"، بحسب التقرير.
وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية]، في 7 أيلول/ سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.
ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية]، في 7 أيلول/ سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.
ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.