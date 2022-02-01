طبيبة روسية تكشف عن العلاقة بين حالة اليدين ومناعة الجسم

وأرجعت طبيبة الأمراض الجلدية والتجميلية سفيتلانا زابويفا، في حديث لـ"سبوتنيك" ذلك لخصائص هيكلها.وقالت الطبيبة: "يوجد عدد أقل من الغدد الدهنية والعرقية على جلد اليدين مقارنة بالوجه والجسم، وبالتالي فإن جلد اليدين يكون أكثر ضعفًا. على خلفية التبريد وانخفاض ترطيب الجلد، يتشقق الجلد، حيث ونتيجة لذلك قد يظهر الجفاف والتقشير والشقوق والصدمات الدقيقة". وشددت الطبيبة على ضرورة عدم الاستخفاف بالخدوش والشقوق الصغيرة، فهي تؤثر سلبًا على الحالة العامة للمناعة.ولحماية جلد اليدين من مثل هذا الضرر، نصحت الطبيبة باستخدام المرطبات التي تحتوي على سيراميد - وهي مركبات دقيقة تعيد الطبقات السطحية للجلد. إذا استمرت التشققات الصغيرة في الظهور، فيجب معالجتها بوسائل خاصة.وقالت زابويفا: "من الضروري تطهير الكريمات المضادة للالتهابات والشفاء وتجديدها حتى تلتئم هذه الصدمات الدقيقة بشكل أسرع". واختتمت، قائلة: "إن من يعاني من مرض السكري، فهو بحاجة إلى استشارة طبيب أمراض جلدية، وربما استشارة أخرى مع معالج واختصاصي غدد صماء".
يظهر عدد من التغيرات على اليدين في فصل الشتاء، حيث تتعرض للتشقق ويتحول لونها إلى الأحمر بالإضافة لحدوث بعض الجفاف.
وأرجعت طبيبة الأمراض الجلدية والتجميلية سفيتلانا زابويفا، في حديث لـ"سبوتنيك" ذلك لخصائص هيكلها.
وقالت الطبيبة: "يوجد عدد أقل من الغدد الدهنية والعرقية على جلد اليدين مقارنة بالوجه والجسم، وبالتالي فإن جلد اليدين يكون أكثر ضعفًا. على خلفية التبريد وانخفاض ترطيب الجلد، يتشقق الجلد، حيث ونتيجة لذلك قد يظهر الجفاف والتقشير والشقوق والصدمات الدقيقة".
وأضافت قائلة: "تعتبر الحماية من أهم وظائف الجلد. تسمح لك سلامة الجلد بحماية الجسم من التأثيرات الميكانيكية والكيميائية والبكتيرية. عندما يصاب الشخص بالصدمات الدقيقة، بما في ذلك اليدين، يمكن أن يصبح بوابة دخول لأي عدوى بكتيرية وفيروسية. إذا لم تكن هناك رعاية كافية، فإن التشققات الصغيرة والخدوش يمكن أن تؤدي إلى التهاب جلدي خطير، على وجه الخصوص، تفاقم الأكزيما".
ولحماية جلد اليدين من مثل هذا الضرر، نصحت الطبيبة باستخدام المرطبات التي تحتوي على سيراميد - وهي مركبات دقيقة تعيد الطبقات السطحية للجلد. إذا استمرت التشققات الصغيرة في الظهور، فيجب معالجتها بوسائل خاصة.
وقالت زابويفا: "من الضروري تطهير الكريمات المضادة للالتهابات والشفاء وتجديدها حتى تلتئم هذه الصدمات الدقيقة بشكل أسرع".
وأضافت أنه في الوقت نفسه يجدر الانتباه إلى سرعة التئام الجروح. "الالتئام البطيء قد يشير إلى ضعف في جهاز المناعة. إذا شفيت جروح الشخص ببطء، إن في الصيف أو في الشتاء، فهذا مؤشر على وجود اضطرابات في الجسم، بما في ذلك اضطرابات التجدد ونقص فيتامين د. وقد يكون هذا علامة على الغدة الدرقية".
واختتمت، قائلة: "إن من يعاني من مرض السكري، فهو بحاجة إلى استشارة طبيب أمراض جلدية، وربما استشارة أخرى مع معالج واختصاصي غدد صماء".