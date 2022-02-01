https://arabic.sputniknews.com/20220201/طبيب-روسي-يحذر-من-النوم-بالجوارب-ويقدم-نصيحة-لتدفئة-القدمين-1057559207.html

طبيب روسي يحذر من النوم بالجوارب ويقدم نصيحة لتدفئة القدمين

طبيب روسي يحذر من النوم بالجوارب ويقدم نصيحة لتدفئة القدمين

يفضل الكثير من الأشخاص النوم وهم مرتدين الجوارب لتدفئة القدمين في هذه الفترة وبخاصة في فصل الشتاء، إلا أن ذلك قد يسبب عددا من المشاكل الصحية لفئة منهم. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T05:29+0000

2022-02-01T05:29+0000

2022-02-01T05:29+0000

المجتمع

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وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، حذر جراح الأوردة أرمين أفاكيان، من هذه العادة، مقترحًا في الوقت نفسه طريقة لتدفئة القدمين.وقال الطبيب: "هناك مجموعة معينة من الأشخاص الذين يعانون من برودة القدم باستمرار. وهذا يحدث عند البالغين المصابين بتصلب الشرايين في الأطراف السفلية. مع هذا المرض، لا يصل الدم إلى الساقين. ويُمنع الأشخاص المصابون بهذا المرض من النوم في الأماكن المغلقة تمامًا. الجوارب الدافئة في محاولة لتدفئة القدمين ليلاً.تقلل من إمداد الدم، مما يؤدي إلى انخفاض الخصائص الوقائية لجلد الساقين، ونتيجة لذلك، قد تتشكل الالتهابات الفطرية ولا تشفى لفترة طويلة، وبالتأكيد يمنع هؤلاء الناس من النوم مرتدين جواربهم".أما الفئة الثانية التي حذر الطبيب أصحابها من هذه العادة فهم الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، لأنهم غالبا ما يعانون من مشاكل في الأوعية الدموية.وحول إمكانية تدفئة القدمين قبل الذهاب إلى النوم، نصح الطبيب بأخذ دوش ساخن للقدمين.قائلا: "هناك بعض التمارين التي تساعد على تدفئة الساقين قبل الذهاب إلى الفراش. كأخذ دوش متباين الحرارة على القدمين، باستخدام الماء الساخن والبارد بالتناوب. بعد دقيقة ونصف الدقيقة إلى دقيقتين من هذا الإجراء، في 90% من الأشخاص تصبح الأرجل دافئة ويمكنهم الذهاب للنوم براحة".

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المجتمع