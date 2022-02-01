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https://arabic.sputniknews.com/20220201/طريقة-سحرية-للتخلص-من-دهون-البطن-1057569023.html
طريقة سحرية للتخلص من دهون البطن
طريقة سحرية للتخلص من دهون البطن
كشفت خبيرة التغذية الأمريكية إيرين بالينسكي-واد عن تمرين يساعد على التخلص من دهون البطن. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T09:03+0000
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وقالت الخبيرة لموقع "لا تأكل ذلك، كل هذا" الطبي: "غالبًا ما تترسب الدهون في هذه المنطقة من الجسم بسبب خلل في هرمونات التوتر. لتجنب هذا، عليك أن تهدأ".وللقيام بذلك، أوصت بالينسكس-واد بممارسة ما يُعرف بالتنفس من البطن: أخذ أنفاس عميقة من خلال أنفك حتى ترتفع بطنك، وتحبس أنفاسك لبضع ثوان ثم الزفير من خلال شفاه مدببة.وتابعت: "الإجهاد ليس السبب الوحيد الذي يؤدي إلى ترسب الدهون في البطن. لمحاربة الوزن الزائد، وأنصح بمراقبة تكوين الطعام وتناول المزيد من البروتين وتقليل تناول الكربوهيدرات والسكر، بالإضافة إلى المشي يوميا".
https://arabic.sputniknews.com/20211218/المشروب-الأسوأ-لطحن-دهون-البطن-لن-تتخيله-1054303627.html
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مجتمع

طريقة سحرية للتخلص من دهون البطن

09:03 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 01.02.2022)
© Depositphotos / Tish1 الوزن الزائد دهون البطن
 الوزن الزائد دهون البطن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / Tish1
تابعنا عبر
كشفت خبيرة التغذية الأمريكية إيرين بالينسكي-واد عن تمرين يساعد على التخلص من دهون البطن.
وقالت الخبيرة لموقع "لا تأكل ذلك، كل هذا" الطبي: "غالبًا ما تترسب الدهون في هذه المنطقة من الجسم بسبب خلل في هرمونات التوتر. لتجنب هذا، عليك أن تهدأ".
وللقيام بذلك، أوصت بالينسكس-واد بممارسة ما يُعرف بالتنفس من البطن: أخذ أنفاس عميقة من خلال أنفك حتى ترتفع بطنك، وتحبس أنفاسك لبضع ثوان ثم الزفير من خلال شفاه مدببة.
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وتابعت: "الإجهاد ليس السبب الوحيد الذي يؤدي إلى ترسب الدهون في البطن. لمحاربة الوزن الزائد، وأنصح بمراقبة تكوين الطعام وتناول المزيد من البروتين وتقليل تناول الكربوهيدرات والسكر، بالإضافة إلى المشي يوميا".
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