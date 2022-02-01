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طهران: على المسؤولين في المغرب العودة إلى أحضان شعبهم
طهران: على المسؤولين في المغرب العودة إلى أحضان شعبهم
وجهت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، دعوة للمسؤولين في المغرب إلى العودة إلى أحضان شعبهم الرافض للتطبيع بدل تتبع ما تفعله طهران، متهما الرباط بنشر التوتر في... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T09:52+0000
2022-02-01T09:52+0000
العالم
إيران
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وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة للصحفيين، إن "هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها وزير الخارجية المغربي بهذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة، ولطالما حاولنا تجاهل هذه التصريحات احتراما للمسلمين في المغرب"، وفق وكالة "إرنا".وتابع: "يجب على المسؤولين المغاربة العودة إلى أحضان شعوبهم، وأن يتحملوا مسؤولياتهم في المجتمع الإسلامي بدلا من الإدلاء بمثل هذه التصریحات"، مضيفا أن الدول التي ذهبت إلى التطبيع ستكون أول ضحايا الطبيعة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي.وجاء رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على وزير الخارجية المغربي الذي اتهم طهران بالتدخل في شؤون دول الخليج وكذا السعي لنشر التشيع في أفريقيا.وفي جانب آخر من تصريحاته، قال خطيب زاده إن "الاحتلال الصهيوني يستمد حياته من الإرهاب والعنف ويعمل انطلاقا من طبيعته المعتدية على افتعال الأزمات لمن يتحرك باتجاه تحرير القدس الشريف".ورداعلى سؤال حول زيارة الرئيس الصهیوني الأخيرة إلى الإمارات، قال : "إن کیان الاحتلال الصهیوني يستمد حياته من الإرهاب والعنف وينتهج سياسات الفصل العنصري ويمارس القمع و العنصرية"، مؤکدا أن "الكيان وصمة عار على المجتمع البشري ويحاول نقل أزماته إلى الدول الأخری".
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العالم, إيران

طهران: على المسؤولين في المغرب العودة إلى أحضان شعبهم

09:52 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / -
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وجهت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، دعوة للمسؤولين في المغرب إلى العودة إلى أحضان شعبهم الرافض للتطبيع بدل تتبع ما تفعله طهران، متهما الرباط بنشر التوتر في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة للصحفيين، إن "هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها وزير الخارجية المغربي بهذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة، ولطالما حاولنا تجاهل هذه التصريحات احتراما للمسلمين في المغرب"، وفق وكالة "إرنا".
وتابع: "يجب على المسؤولين المغاربة العودة إلى أحضان شعوبهم، وأن يتحملوا مسؤولياتهم في المجتمع الإسلامي بدلا من الإدلاء بمثل هذه التصریحات"، مضيفا أن الدول التي ذهبت إلى التطبيع ستكون أول ضحايا الطبيعة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار زادة إلى أن "وزير الخارجية المغربي نفسه يعرف أکثر من أي شخص آخر أن إجراءات هذا البلد في مجال ممارسة العنف والتدخلات العسكرية والاستخباراتية في بعض الدول الأخرى، تسبب في الكثير من التوتر في المنطقة".

وجاء رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على وزير الخارجية المغربي الذي اتهم طهران بالتدخل في شؤون دول الخليج وكذا السعي لنشر التشيع في أفريقيا.
وفي جانب آخر من تصريحاته، قال خطيب زاده إن "الاحتلال الصهيوني يستمد حياته من الإرهاب والعنف ويعمل انطلاقا من طبيعته المعتدية على افتعال الأزمات لمن يتحرك باتجاه تحرير القدس الشريف".
ورداعلى سؤال حول زيارة الرئيس الصهیوني الأخيرة إلى الإمارات، قال : "إن کیان الاحتلال الصهیوني يستمد حياته من الإرهاب والعنف وينتهج سياسات الفصل العنصري ويمارس القمع و العنصرية"، مؤکدا أن "الكيان وصمة عار على المجتمع البشري ويحاول نقل أزماته إلى الدول الأخری".
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