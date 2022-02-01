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https://arabic.sputniknews.com/20220201/ظهور-دبابات-تي-90اس-وبي-ام-بي-3-في-المدرسة-العسكرية-العراقية-فيديو-1057588090.html
ظهور دبابات "تي-90اس" و"بي ام بي-3" في المدرسة العسكرية العراقية... فيديو
ظهور دبابات "تي-90اس" و"بي ام بي-3" في المدرسة العسكرية العراقية... فيديو
يتدرب 107 ضابط تخرجوا سابقا من كلية عسكرية في المدرسة المدرعة للجيش العراقي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام على المعدات... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T13:24+0000
2022-02-01T13:24+0000
رصد عسكري
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وسيكون القادة المستقبليين، بفضل الدورة النظرية والعملية المكثفة، بعد التخرج من المدرسة، قادرين على معرفة جميع الخصائص التكتيكية والفنية، وخصائص تشغيل العتاد، بالإضافة إلى اكتساب مهارات القيادة في ظروف مختلفة، واستخدام أسلحة متطورة، مثل الصواريخ الموجهة.بالإضافة إلى ذلك، تم شراء الدبابات الصينية من النوع 69-IIخلال نظام صدام حسين ودبابات "تي-55"، التي تم شراؤها في الاتحاد السوفيتي ودول حلف وارسو السابق، وكذلك تم استلام "تي-72ام"و "تي-72ام1" في أوقات مختلفة، يخدم في تشكيلات أخرى.الوحدات الميكانيكية مسلحة بمركبات قتال المشاة "بي ام بي-1" و "بي ام بي-2" وناقلات مدرعة خفيفة من إنتاج "ام تي-ال بي" السوفياتي والبلغاري. تلقت ناقلات الجند المدرعة BTR-80UP دروعًا إضافية من أوكرانيا عبر بولندا. تم التخطيط لتجديد الأسطول بمركبات "بي تي ار-4" ذات العجلات المصنعة من قبل مصنع خاركوف للهندسة الثقيلة، ومع ذلك، كما اتضح، فإن ناقلات الجند المدرعة تعاني من الكثير من العيوب، ونتيجة لذلك، تم إلغاء الصفقة، و تم إرجاع جزء كبير من المعدات إلى أوكرانيا.
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رصد عسكري

ظهور دبابات "تي-90اس" و"بي ام بي-3" في المدرسة العسكرية العراقية... فيديو

13:24 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-90أ"
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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يتدرب 107 ضابط تخرجوا سابقا من كلية عسكرية في المدرسة المدرعة للجيش العراقي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام على المعدات العسكرية في الجيش، ولا سيما دبابات "تي-90اس"وعربات المشاة القتالية "بي ام بي3ام".
وسيكون القادة المستقبليين، بفضل الدورة النظرية والعملية المكثفة، بعد التخرج من المدرسة، قادرين على معرفة جميع الخصائص التكتيكية والفنية، وخصائص تشغيل العتاد، بالإضافة إلى اكتساب مهارات القيادة في ظروف مختلفة، واستخدام أسلحة متطورة، مثل الصواريخ الموجهة.
بالإضافة إلى ذلك، تم شراء الدبابات الصينية من النوع 69-IIخلال نظام صدام حسين ودبابات "تي-55"، التي تم شراؤها في الاتحاد السوفيتي ودول حلف وارسو السابق، وكذلك تم استلام "تي-72ام"و "تي-72ام1" في أوقات مختلفة، يخدم في تشكيلات أخرى.
الوحدات الميكانيكية مسلحة بمركبات قتال المشاة "بي ام بي-1" و "بي ام بي-2" وناقلات مدرعة خفيفة من إنتاج "ام تي-ال بي" السوفياتي والبلغاري. تلقت ناقلات الجند المدرعة BTR-80UP دروعًا إضافية من أوكرانيا عبر بولندا. تم التخطيط لتجديد الأسطول بمركبات "بي تي ار-4" ذات العجلات المصنعة من قبل مصنع خاركوف للهندسة الثقيلة، ومع ذلك، كما اتضح، فإن ناقلات الجند المدرعة تعاني من الكثير من العيوب، ونتيجة لذلك، تم إلغاء الصفقة، و تم إرجاع جزء كبير من المعدات إلى أوكرانيا.
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