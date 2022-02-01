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https://arabic.sputniknews.com/20220201/عبد-الله-الخيبري-تأهل-المنتخب-السعودي-إلى-مونديال-قطر-أصبح-صعبا-1057609151.html
عبد الله الخيبري: تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال قطر أصبح صعبا
عبد الله الخيبري: تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال قطر أصبح صعبا
وجه نجم المنتخب السعودي عبدالله الخيبري رسالة إلى جماهير "الأخضر" بعد هزيمته أمام اليابان (2 - 0) في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T17:44+0000
2022-02-01T17:44+0000
2022-02-01T17:44+0000
رياضة
أخبار السعودية اليوم
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وقال الخيبري، في تصريحات تلفزيونية، إن تأهل المنتخب السعودي لمونديال قطر أصبح صعبا بعد هزيمة الفريق أمام اليابان، بحسب خبر لموقع "سبورت 360".وتابع: "لم نكن نريد الهزيمة، لكننا يجب أن نتلافى الأخطاء ونقوم بتصحيحها في المستقبل"، مشيرا إلى أن هذا هو حال كرة القدم (فوز وخسارة).وأكد عبد الله الخيبري أن جميع لاعبي المنتخب السعودي نجوم، لكننا فقدنا عبد الإله المالكي، الذي تعرض للإصابة وخرج من المباراة في الشوط الأول.وأوضح نجم المنتخب السعودي أن جميع اللاعبين مستعدون للعب، وذلك تعليقا على ما أجراه المدرب الفرنسي من تغييرات في وسط الملعب.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/إيران-تتأهل-رسميا-إلى-كأس-العالم-في-قطر-والسعودية-على-بعد-خطوة-1057297044.html
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رياضة, أخبار السعودية اليوم
عبد الله الخيبري: تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال قطر أصبح صعبا
وجه نجم المنتخب السعودي عبدالله الخيبري رسالة إلى جماهير "الأخضر" بعد هزيمته أمام اليابان (2 - 0) في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وقال الخيبري، في تصريحات تلفزيونية، إن تأهل المنتخب السعودي لمونديال قطر أصبح صعبا بعد هزيمة الفريق أمام اليابان،
بحسب خبر
لموقع "سبورت 360".
وأضاف الخيبري: "سنفوز في
المباريات المقبلة، وأدعو الجماهير للوقوف معنا وسنسعدهم قريبا".
وتابع: "لم نكن نريد الهزيمة، لكننا يجب أن نتلافى الأخطاء ونقوم بتصحيحها في المستقبل"، مشيرا إلى أن هذا هو حال كرة القدم (فوز وخسارة).
وأكد عبد الله الخيبري أن جميع لاعبي المنتخب السعودي نجوم، لكننا
فقدنا عبد الإله المالكي
، الذي تعرض للإصابة وخرج من المباراة في الشوط الأول.
وأوضح نجم
المنتخب السعودي
أن جميع اللاعبين مستعدون للعب، وذلك تعليقا على ما أجراه المدرب الفرنسي من تغييرات في وسط الملعب.