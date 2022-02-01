https://arabic.sputniknews.com/20220201/عبد-الله-الخيبري-تأهل-المنتخب-السعودي-إلى-مونديال-قطر-أصبح-صعبا-1057609151.html

عبد الله الخيبري: تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال قطر أصبح صعبا

عبد الله الخيبري: تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال قطر أصبح صعبا

وجه نجم المنتخب السعودي عبدالله الخيبري رسالة إلى جماهير "الأخضر" بعد هزيمته أمام اليابان (2 - 0) في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T17:44+0000

2022-02-01T17:44+0000

2022-02-01T17:44+0000

رياضة

أخبار السعودية اليوم

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وقال الخيبري، في تصريحات تلفزيونية، إن تأهل المنتخب السعودي لمونديال قطر أصبح صعبا بعد هزيمة الفريق أمام اليابان، بحسب خبر لموقع "سبورت 360".وتابع: "لم نكن نريد الهزيمة، لكننا يجب أن نتلافى الأخطاء ونقوم بتصحيحها في المستقبل"، مشيرا إلى أن هذا هو حال كرة القدم (فوز وخسارة).وأكد عبد الله الخيبري أن جميع لاعبي المنتخب السعودي نجوم، لكننا فقدنا عبد الإله المالكي، الذي تعرض للإصابة وخرج من المباراة في الشوط الأول.وأوضح نجم المنتخب السعودي أن جميع اللاعبين مستعدون للعب، وذلك تعليقا على ما أجراه المدرب الفرنسي من تغييرات في وسط الملعب.

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