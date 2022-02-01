تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/عبد-الله-الخيبري-تأهل-المنتخب-السعودي-إلى-مونديال-قطر-أصبح-صعبا-1057609151.html
عبد الله الخيبري: تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال قطر أصبح صعبا
عبد الله الخيبري: تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال قطر أصبح صعبا
وجه نجم المنتخب السعودي عبدالله الخيبري رسالة إلى جماهير "الأخضر" بعد هزيمته أمام اليابان (2 - 0) في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T17:44+0000
2022-02-01T17:44+0000
رياضة
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057609117_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2f9099ded128fc979983b8559b55cabe.jpg
وقال الخيبري، في تصريحات تلفزيونية، إن تأهل المنتخب السعودي لمونديال قطر أصبح صعبا بعد هزيمة الفريق أمام اليابان، بحسب خبر لموقع "سبورت 360".وتابع: "لم نكن نريد الهزيمة، لكننا يجب أن نتلافى الأخطاء ونقوم بتصحيحها في المستقبل"، مشيرا إلى أن هذا هو حال كرة القدم (فوز وخسارة).وأكد عبد الله الخيبري أن جميع لاعبي المنتخب السعودي نجوم، لكننا فقدنا عبد الإله المالكي، الذي تعرض للإصابة وخرج من المباراة في الشوط الأول.وأوضح نجم المنتخب السعودي أن جميع اللاعبين مستعدون للعب، وذلك تعليقا على ما أجراه المدرب الفرنسي من تغييرات في وسط الملعب.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/إيران-تتأهل-رسميا-إلى-كأس-العالم-في-قطر-والسعودية-على-بعد-خطوة-1057297044.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057609117_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9ed56765aea2a02485d01fbb8376fce4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار السعودية اليوم

عبد الله الخيبري: تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال قطر أصبح صعبا

17:44 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / PHILIP FONGالمنتخب السعودي خلال مباراته مع منتخب اليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022
المنتخب السعودي خلال مباراته مع منتخب اليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / PHILIP FONG
تابعنا عبر
وجه نجم المنتخب السعودي عبدالله الخيبري رسالة إلى جماهير "الأخضر" بعد هزيمته أمام اليابان (2 - 0) في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وقال الخيبري، في تصريحات تلفزيونية، إن تأهل المنتخب السعودي لمونديال قطر أصبح صعبا بعد هزيمة الفريق أمام اليابان، بحسب خبر لموقع "سبورت 360".

وأضاف الخيبري: "سنفوز في المباريات المقبلة، وأدعو الجماهير للوقوف معنا وسنسعدهم قريبا".

وتابع: "لم نكن نريد الهزيمة، لكننا يجب أن نتلافى الأخطاء ونقوم بتصحيحها في المستقبل"، مشيرا إلى أن هذا هو حال كرة القدم (فوز وخسارة).
منتخب السعودية الأولمبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
إيران تتأهل رسميا إلى كأس العالم في قطر.. والسعودية على بعد خطوة
27 يناير, 21:27 GMT
وأكد عبد الله الخيبري أن جميع لاعبي المنتخب السعودي نجوم، لكننا فقدنا عبد الإله المالكي، الذي تعرض للإصابة وخرج من المباراة في الشوط الأول.
وأوضح نجم المنتخب السعودي أن جميع اللاعبين مستعدون للعب، وذلك تعليقا على ما أجراه المدرب الفرنسي من تغييرات في وسط الملعب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية