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عزام الأحمد: أسلوب الجزائر في إدارة الحوار الفلسطيني مختلف عن كل الدول
عزام الأحمد: أسلوب الجزائر في إدارة الحوار الفلسطيني مختلف عن كل الدول
أعلن القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية عزام الأحمد، أن رعاية الجزائر للمصالحة الفلسطينية تعتمد أسلوبا مختلفا عن كل الدول. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:21+0000
2022-02-01T15:21+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
الجزائر
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وقال الأحمد في لقاء مع تلفزيون "فلسطين"، إن الجزائر طلبت أن تجتمع مع الفصائل الفلسطينية كلاً على حدة، وستتولى الرئاسة الجزائرية إعداد ورقة لدعوة الجميع للاتفاق عليها وأكدت الجزائر أنها لن تقدم على ذلك إلا إذا ضمنت النجاح.من جهة أخرى، قدم وفد حركة "الجهاد الإسلامي" الذي يزور الجزائر، رؤيته لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.ووفقًا للبيان، فإن اللقاءات جرت في جو أخوي يتسم بالمسؤولية والحرص الكبير على استعادة الوحدة الفلسطينية.وأكد وفد الجهاد على أن إعادة بناء منظمة التحرير كمرجعية وطنيه لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هو المدخل الطبيعي لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك بانتخاب مجلس وطني جديد حيثما أمكن الانتخاب والتوافق في المناطق التي يتعذر فيها، ويكون المجلس هو سيد نفسه، ليستعيد دور المنظمة الكفاحي، ويعيد الاعتبار لميثاقها الوطني.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/حماس-نقف-خلف-الجزائر-لتوحيد-الفلسطينيين-ومواجهة-التطبيع-1057576477.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الجزائر

عزام الأحمد: أسلوب الجزائر في إدارة الحوار الفلسطيني مختلف عن كل الدول

15:21 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin / الذهاب إلى بنك الصورعضو المجلس المركزي لحركة "فتح"، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، خلال "حوار فلسطيني فلسطيني" في موسكو، 13 فبراير/ شباط 2019
عضو المجلس المركزي لحركة فتح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، خلال حوار فلسطيني فلسطيني في موسكو، 13 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin
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أعلن القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية عزام الأحمد، أن رعاية الجزائر للمصالحة الفلسطينية تعتمد أسلوبا مختلفا عن كل الدول.
وقال الأحمد في لقاء مع تلفزيون "فلسطين"، إن الجزائر طلبت أن تجتمع مع الفصائل الفلسطينية كلاً على حدة، وستتولى الرئاسة الجزائرية إعداد ورقة لدعوة الجميع للاتفاق عليها وأكدت الجزائر أنها لن تقدم على ذلك إلا إذا ضمنت النجاح.
من جهة أخرى، قدم وفد حركة "الجهاد الإسلامي" الذي يزور الجزائر، رؤيته لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.
وبحسب بيان للحركة، فإن الوفد برئاسة رئيس الدائرة السياسية في الجهاد محمد الهندي، أجرى لقاءات معمقة مع المسؤولين في الجزائر.
ووفقًا للبيان، فإن اللقاءات جرت في جو أخوي يتسم بالمسؤولية والحرص الكبير على استعادة الوحدة الفلسطينية.
حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
حماس: نقف خلف الجزائر لتوحيد الفلسطينيين ومواجهة التطبيع
11:33 GMT
وأكد وفد الجهاد على أن إعادة بناء منظمة التحرير كمرجعية وطنيه لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هو المدخل الطبيعي لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك بانتخاب مجلس وطني جديد حيثما أمكن الانتخاب والتوافق في المناطق التي يتعذر فيها، ويكون المجلس هو سيد نفسه، ليستعيد دور المنظمة الكفاحي، ويعيد الاعتبار لميثاقها الوطني.
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