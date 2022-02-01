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https://arabic.sputniknews.com/20220201/في-ختام-زيارته-إلى-الإمارات-رئيس-إسرائيل-يوجه-اتهاما-خطيرا-إلى-إيران-1057571661.html
في ختام زيارته إلى الإمارات... رئيس إسرائيل يوجه اتهاما خطيرا إلى إيران
في ختام زيارته إلى الإمارات... رئيس إسرائيل يوجه اتهاما خطيرا إلى إيران
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن المنطقة "أمام خيارين فقط"، متهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T10:10+0000
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وأوضح هرتسوغ، في ختام زيارته لدولة الإمارات، أن الخيار الأول هو السلام والازدهار والتعاون والاستثمارات المشتركة وأفق جميل للشعوب، فيما قال إن الخيار الثاني هو ما تفعله إيران في زعزعة استقرار المنطقة واستخدام وكلائها لتوظيف الإرهاب.وأضاف أن "زيارته إلى الإمارات ترمز إلى الأمل والسلام ومستقبل عظيم لدولتنا والمنطقة والعالم بأسره".وأعرب الرئيس الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن أمله في زيادة عدد الدول العربية المطبّعة مع بلاده، وذلك خلال زيارته غير المسبوقة إلى الإمارات.وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، قال هرتسوغ خلال زيارته لمعرض إكسبو دبي 2020، إنه يأمل أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات وتلحق بركب التطبيع مع إسرائيل.والتقى الرئيس الإسرائيلي، يوم الأحد، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الأول من زيارة غير مسبوقة لرئيس للدولة العبرية إلى البلد الخليجي، في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات تأتي في أجواء من التوتر الإقليمي الكبير.وجرت للرئيس لدى وصوله إلى "قصر الوطن" في العاصمة أبوظبي مراسم استقبال رسمية بحضور مسؤولين إماراتيين، حيث "اصطحبه الشيخ محمد بن زايد آل إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.والشهر الماضي، قام رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلية للإمارات ركزت على المباحثات الدولية بشأن الملف النووي الإيراني الذي يعتبر أولوية أمنية قصوى للدولة العبرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/إعلام-أبو-ظبي-تستثمر-10-مليارات-دولار-في-إسرائيل-1057565055.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

في ختام زيارته إلى الإمارات... رئيس إسرائيل يوجه اتهاما خطيرا إلى إيران

10:10 GMT 01.02.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أبو ظبي
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO
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قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن المنطقة "أمام خيارين فقط"، متهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.
وأوضح هرتسوغ، في ختام زيارته لدولة الإمارات، أن الخيار الأول هو السلام والازدهار والتعاون والاستثمارات المشتركة وأفق جميل للشعوب، فيما قال إن الخيار الثاني هو ما تفعله إيران في زعزعة استقرار المنطقة واستخدام وكلائها لتوظيف الإرهاب.
الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
إعلام: أبو ظبي تستثمر 10 مليارات دولار في إسرائيل
07:49 GMT
وأضاف أن "زيارته إلى الإمارات ترمز إلى الأمل والسلام ومستقبل عظيم لدولتنا والمنطقة والعالم بأسره".
وأعرب الرئيس الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن أمله في زيادة عدد الدول العربية المطبّعة مع بلاده، وذلك خلال زيارته غير المسبوقة إلى الإمارات.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، قال هرتسوغ خلال زيارته لمعرض إكسبو دبي 2020، إنه يأمل أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات وتلحق بركب التطبيع مع إسرائيل.
والتقى الرئيس الإسرائيلي، يوم الأحد، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الأول من زيارة غير مسبوقة لرئيس للدولة العبرية إلى البلد الخليجي، في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات تأتي في أجواء من التوتر الإقليمي الكبير.
وجرت للرئيس لدى وصوله إلى "قصر الوطن" في العاصمة أبوظبي مراسم استقبال رسمية بحضور مسؤولين إماراتيين، حيث "اصطحبه الشيخ محمد بن زايد آل إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
والشهر الماضي، قام رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلية للإمارات ركزت على المباحثات الدولية بشأن الملف النووي الإيراني الذي يعتبر أولوية أمنية قصوى للدولة العبرية.
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