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https://arabic.sputniknews.com/20220201/في-رصيده-1200-مباراة-و3-ألقاب-في-دوري-الأبطالأنشيلوتي-يعود-إلى-مقاعد-الدراسة-1057572789.html
في رصيده 1200 مباراة و3 ألقاب في دوري الأبطال..أنشيلوتي يعود إلى مقاعد الدراسة
في رصيده 1200 مباراة و3 ألقاب في دوري الأبطال..أنشيلوتي يعود إلى مقاعد الدراسة
يعود الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إلى مقاعد الدراسة بعد طلب من "يويفا". 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T10:26+0000
2022-02-01T10:26+0000
2022-02-01T10:26+0000
كارلو أنشيلوتي
أخبار نادي ريال مدريد
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ولم تشفع له ألقابه الـ21 لقبا خلال مسيرته الدولية الممتدة لـ 1200 مباراة، لضمان أن يكون مدربا "مرخصًا" من اليويفا.هذا ما كشفته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" التي أكدت أن رخصة العمل كمدرب بالنسبة لأنشيلوتي، قد انتهت منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.ولا يمكن لأنشيلوتي أن يُجدد هذه الرخصة إلا من خلال الحصول على دورات معينة، وقد وصله الإشعار بالفعل من "يويفا" ليتحرك.وسيعاني أنشيلوتي من مشاكل إن لم يذهب لتلقي هذه الدورات التدريبية ليصبح بعدها "شرعيًا" في عالم كرة القدم.يذكر أن أنشيلوتي يحمل في رصيده بطولة أبطال أوروبا 3 مرات، كما كان بطلًا لإيطاليا مع ميلان وإنجلترا مع تشيلسي وألمانيا مع بايرن ميونخ وفرنسا مع باريس سان جيرمان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كارلو أنشيلوتي, أخبار نادي ريال مدريد
في رصيده 1200 مباراة و3 ألقاب في دوري الأبطال..أنشيلوتي يعود إلى مقاعد الدراسة
يعود الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إلى مقاعد الدراسة بعد طلب من "يويفا".
ولم تشفع له ألقابه الـ21 لقبا خلال مسيرته الدولية الممتدة لـ 1200 مباراة، لضمان أن يكون مدربا "مرخصًا" من اليويفا.
هذا ما كشفته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" التي أكدت أن رخصة العمل
كمدرب بالنسبة لأنشيلوتي
، قد انتهت منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
ولا يمكن لأنشيلوتي أن يُجدد هذه الرخصة إلا من خلال الحصول على دورات معينة، وقد وصله الإشعار بالفعل من "يويفا" ليتحرك.
وسيعاني أنشيلوتي من مشاكل إن لم
يذهب لتلقي هذه الدورات التدريبية
ليصبح بعدها "شرعيًا" في عالم كرة القدم.
يذكر أن أنشيلوتي يحمل في رصيده بطولة أبطال أوروبا 3 مرات، كما كان بطلًا لإيطاليا مع ميلان وإنجلترا مع تشيلسي وألمانيا مع بايرن ميونخ وفرنسا مع باريس سان جيرمان.