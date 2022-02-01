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https://arabic.sputniknews.com/20220201/قتلى-في-غارات-جوية-تركية-على-قرية-سورية-متاخمة-للحدود-مع-العراق-1057617547.html
قتلى في غارات جوية تركية على قرية سورية متاخمة للحدود مع العراق
قتلى في غارات جوية تركية على قرية سورية متاخمة للحدود مع العراق
شنت طائرات حربية تركية سلسلة من الغارات الجوية على قرية شمالي شرقي سوريا موقعة خسائر بشرية. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T22:45+0000
2022-02-01T22:46+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، أن طائرات حربية تابعة للجيش التركي قصفت ليل اليوم عددا من المواقع التابعة لتنظيم "قسد" في قرية شمالي شرقي سوريا، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية لم يعرف عددها بالضبط حتى الآن.وتابعت المصادر أن المواقع المستهدفة هي معسكرات ونقاط تمركز تعود لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، بالقرب من قرية (تقل بقل) جنوبي مدينة المالكية بمحيط جبل (قرة جوخ) الحدودي مع العراق.بدورها، قالت مصادر مقربة من قوات "قسد" لوكالة "سبوتنيك" أن القصف الجوي التركي استهدف أيضاً المحطة الرابعة للطاقة الكهربائية قرب جبل (قره جوخ).وأكدت المصادر أن المستشفى الوطني في مدينة المالكية استقبل عددا من المصابين من مسلحي تنظيم "قسد" أصيبوا جراء الاستهداف الجوي.يذكر أن هذا القصف الجوي جاء بالتزامن مع قصف عنيف للطائرات التركية لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية في جبال سنجار.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/إصابة-عدد-من-مسلحي-قسد-بهجوم-للـفصائل-الشعبية-شمالي-دير-الزور-1054656393.html
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أخبار سوريا اليوم, قسد, العراق

قتلى في غارات جوية تركية على قرية سورية متاخمة للحدود مع العراق

22:45 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 22:46 GMT 01.02.2022)
© Sputnik . Taha Ali Mahmoudفرار قوات سورية الديمقراطية "قسد" من ريف الرقة الجنوبي الغربي
فرار قوات سورية الديمقراطية قسد من ريف الرقة الجنوبي الغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Taha Ali Mahmoud
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شنت طائرات حربية تركية سلسلة من الغارات الجوية على قرية شمالي شرقي سوريا موقعة خسائر بشرية.
وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، أن طائرات حربية تابعة للجيش التركي قصفت ليل اليوم عددا من المواقع التابعة لتنظيم "قسد" في قرية شمالي شرقي سوريا، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية لم يعرف عددها بالضبط حتى الآن.
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يفككون مقراتهم في 11 بلدة بمحيط قواعده في ريف دير الزور، شرقي سوريا 3 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
إصابة عدد من مسلحي "قسد" بهجوم للـ"فصائل الشعبية" شمالي دير الزور
27 ديسمبر 2021, 09:53 GMT
وتابعت المصادر أن المواقع المستهدفة هي معسكرات ونقاط تمركز تعود لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، بالقرب من قرية (تقل بقل) جنوبي مدينة المالكية بمحيط جبل (قرة جوخ) الحدودي مع العراق.
بدورها، قالت مصادر مقربة من قوات "قسد" لوكالة "سبوتنيك" أن القصف الجوي التركي استهدف أيضاً المحطة الرابعة للطاقة الكهربائية قرب جبل (قره جوخ).
وأكدت المصادر أن المستشفى الوطني في مدينة المالكية استقبل عددا من المصابين من مسلحي تنظيم "قسد" أصيبوا جراء الاستهداف الجوي.
يذكر أن هذا القصف الجوي جاء بالتزامن مع قصف عنيف للطائرات التركية لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية في جبال سنجار.
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