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https://arabic.sputniknews.com/20220201/قطر-تقول-إنها-توصلت-إلى-اتفاق-مع-طالبان-بشأن-استئناف-عمليات-الإجلاء-1057580208.html
قطر تقول إنها توصلت إلى اتفاق مع طالبان بشأن استئناف عمليات الإجلاء
قطر تقول إنها توصلت إلى اتفاق مع طالبان بشأن استئناف عمليات الإجلاء
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع حركة طالبان بشأن عمليات الإجلاء. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T12:05+0000
2022-02-01T12:06+0000
أخبار قطر اليوم
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ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات عبد الرحمن آل ثاني إلى موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، بشأن توصل قطر إلى اتفاق مع حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة على خلفية النشاط الإرهابي) لاستئناف رحلات الإجلاء من مطار كابول.وينص الاتفاق على أن يتم تسيير رحلتين أسبوعيا من خلال الخطوط الجوية القطرية. ويسمح الاتفاق للولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بنقل آلاف الأفغان المعرضين للخطر إلى خارج البلاد.وأعلنت حركة طالبان في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/آب 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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أخبار قطر اليوم

قطر تقول إنها توصلت إلى اتفاق مع طالبان بشأن استئناف عمليات الإجلاء

12:05 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 12:06 GMT 01.02.2022)
© REUTERS / US AIR FORCEعمليات إجلاء أجانب وأفغان من مطار كابول بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم
عمليات إجلاء أجانب وأفغان من مطار كابول بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / US AIR FORCE
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قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع حركة طالبان بشأن عمليات الإجلاء.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات عبد الرحمن آل ثاني إلى موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، بشأن توصل قطر إلى اتفاق مع حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة على خلفية النشاط الإرهابي) لاستئناف رحلات الإجلاء من مطار كابول.
وينص الاتفاق على أن يتم تسيير رحلتين أسبوعيا من خلال الخطوط الجوية القطرية.
ويسمح الاتفاق للولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بنقل آلاف الأفغان المعرضين للخطر إلى خارج البلاد.
وأعلنت حركة طالبان في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/آب 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.

ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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