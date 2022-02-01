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قناة السويس تعلن تسجيل أرقام قياسية جديدة غير مسبوقة
قناة السويس تعلن تسجيل أرقام قياسية جديدة غير مسبوقة
أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها أرقاما قياسية جديدة وغير ‏مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T13:14+0000
2022-02-01T13:15+0000
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وقال ربيع في بيان رسمي إن "قناة السويس شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2022، مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي، وبإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1مليون طن، مقابل 104.2 مليون طن خلال شهر يناير 2021".كما أشار إلى أن "عائدات هيئة قناة السويس سجلت خلال يناير 2022 نحو 544.7 ملايين دولار أمريكي غير شاملة الخدمات الملاحية، مقابل 495.7 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بفارق 49 مليون دولار، وبنسبة زيادة قدرها 9.9 بالمئة".وأكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة الربيع، أن "الزيادة الأخيرة في العائدات بسبب انتظام حركة الملاحة".وشدد أن "حركة عبور السفن بالقناة خلال شهر يناير 2022، والتي تجاوزت معدلات عبور السفن في ذات الشهر على مدار تاريخ القناة، ومن بينها العامين الماضيين 2020 و2021 (عامي أزمة كورونا) يعطي دلالة واضحة على نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ونجاحها في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد على صناعة النقل البحري".
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قناة السويس تعلن تسجيل أرقام قياسية جديدة غير مسبوقة

13:14 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 01.02.2022)
© REUTERSناقلة غاز طبيعي مسال تعبر قناة السويس
ناقلة غاز طبيعي مسال تعبر قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
ناقلة غاز طبيعي مسال تعبر قناة السويس
© REUTERS
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أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها أرقاما قياسية جديدة وغير ‏مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة، مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال ‏أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة‎.‎
وقال ربيع في بيان رسمي إن "قناة السويس شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2022، مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي، وبإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1مليون طن، مقابل 104.2 مليون طن خلال شهر يناير 2021".
كما أشار إلى أن "عائدات هيئة قناة السويس سجلت خلال يناير 2022 نحو 544.7 ملايين دولار أمريكي غير شاملة الخدمات الملاحية، مقابل 495.7 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بفارق 49 مليون دولار، وبنسبة زيادة قدرها 9.9 بالمئة".
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة الربيع، أن "الزيادة الأخيرة في العائدات بسبب انتظام حركة الملاحة".
وشدد أن "حركة عبور السفن بالقناة خلال شهر يناير 2022، والتي تجاوزت معدلات عبور السفن في ذات الشهر على مدار تاريخ القناة، ومن بينها العامين الماضيين 2020 و2021 (عامي أزمة كورونا) يعطي دلالة واضحة على نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ونجاحها في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد على صناعة النقل البحري".
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