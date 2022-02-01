https://arabic.sputniknews.com/20220201/قناة-عبرية-قراصنة-إيرانيون-استخدموا-برامج-تجسس-مبتكرة-لمهاجمة-إسرائيل-1057614081.html

قناة عبرية: قراصنة إيرانيون استخدموا برامج تجسس مبتكرة لمهاجمة إسرائيل

قناة عبرية: قراصنة إيرانيون استخدموا برامج تجسس مبتكرة لمهاجمة إسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن تعرض بلادها لهجمات سيبرانية إيرانية عبر استخدام برامج تجسس مبتكرة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T20:20+0000

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وأفادت القناة الـ 13 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قراصنة إيرانيين نجحوا في استخدام برامج تجسس مبتكرة في الهجوم على منشآت إسرائيلية، وألحقوا ضرارا كبيرا بها، خلال الأشهر القليلة الماضية.وأكدت القناة أن شركة إلكترونية إسرائيلية كشفت عن برامج تجسس جديدة لم تكن معروفة لديها حتى الآن، تم استخدامها لإلحاق الضرر بإسرائيل والولايات المتحدة، موضحة أن شركة "Cyberizen" الإسرائيلية قد أكدت أن أدوات التجسس الهجومية المبتكرة، لم تكن معروفة للخبراء السيبرانيين الإسرائيليين، وقد استخدمت لمهاجمة عشرات المواقع الإسرائيلية العام الماضي.وأشارت القناة العبرية الى أن برامج التجسس المبتكرة تعود إلى مجموعات وقراصنة إيرانيين، الهدف منها سرقة معلومات حساسة وإلحاق الضرر بالمنظمات، والمواقع الإسرائيلية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن القراصنة عملوا على نمط منتظم عبر استغلال الثغرات الأمنية في خوادم Windows، وبأنهم تحركوا بحرية بحثا عن معلومات حساسة يمكنهم سرقتها وتسريبها وتشفيرها لتعطيل كثير من الهيئات والمصالح الحكومية الإسرائيلية، لافتة إلى أن تلك الهجمات طالت مجموعة واسعة من المواقع الإسرائيلية خاصة البنية التحتية، وقطاع الطاقة والصناعة، داخل إسرائيل.للمزيد: إعلام: زيادة هجمات السايبر ضد إسرائيلواستطردت القناة العبرية أن مجموعة القراصنة قد ارتبط اسمها وهو Moses Staff باختراق قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي، وسرقة صورة خاصة لوزير الدفاع بيني غانتس، وبأن الدوافع النهائية لمجموعة الهاكرز الإلكترونية سياسية أكثر من كونها مالية، حيث تهدف لتعزيز أهداف إيران من خلال إلحاق الضرر ونشر الخوف.

https://arabic.sputniknews.com/20220201/إسرائيل-تتخذ-قرارا-حاسما-بشأن-تجسس-الشرطة-على-الهواتف-باستخدام-بيغاسوس-1057601866.html

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