https://arabic.sputniknews.com/20220201/كاف-مسحات-كورونا-في-أمم-أفريقيا-تجريها-نفس-الشركة-التي-تعمل-في-بطولات-أوروبا-1057609553.html

"كاف": مسحات كورونا في أمم أفريقيا تجريها نفس الشركة التي تعمل في بطولات أوروبا

"كاف": مسحات كورونا في أمم أفريقيا تجريها نفس الشركة التي تعمل في بطولات أوروبا

قال عضو اللجنة الطبية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، برينس بامبو، إن مسحات كورونا في أمم أفريقيا تجريها نفس الشركة التي تعمل في بطولات أوروبا وكأس العرب... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T17:54+0000

2022-02-01T17:54+0000

2022-02-01T17:59+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

رياضة

منتخب مصر الوطني

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جاء ذلك في تصريحات خاصة لموقع "الوطن سبورت"، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول خوف المصريين من التلاعب في مسحات كورونا للاعبي المنتخب المصري، قبل مباراة الكاميرون.وأضاف بامبو أنه لا يعرف لماذا هناك تخوفات من مسحات كورونا، مشيرا إلى أن هناك شركة تكون مسؤولة عن هذه الأمور، وهي شركة "يوني لاب".وطمأن المصريين بأن الاتحاد الأفريقي يعمل على مسافة واحدة من الجميع، متمنيا أن يكون الفوز بالبطولة الأفريقية من نصيب الأفضل.وفي الساعات القليلة الماضية أعرب المصريون على مواقع التواصل عن قلقهم من تكرار سيناريو ما حدث مع منتخب جزر القمر، الذي دخل مباراة الكاميرون دون حارس مرمى، بسبب كورونا.وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن مسحة جميع أفراد البعثة، سواء مسؤولين أو إداريين أو لاعبين أو الجهاز الفني جاءت سلبية.وزعمت صحيفة afrique55 الكاميرونية، في وقت سابق أن "محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته إيجابية قبل خوض اللقاء المرتقب".ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

https://arabic.sputniknews.com/20220201/رسميا-الإعلان-عن-نتيجة-مسحة-منتخب-مصر-قبل-لقاء-الكاميرون-1057601347.html

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رياضة, منتخب مصر الوطني