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https://arabic.sputniknews.com/20220201/كلاشنيكوف-الروسية-تنتج-مجموعة-كبيرة-من-البنادق-الهجومية-لعميل-من-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ--1057560152.html
"كلاشنيكوف" الروسية تنتج مجموعة كبيرة من البنادق الهجومية لعميل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ
"كلاشنيكوف" الروسية تنتج مجموعة كبيرة من البنادق الهجومية لعميل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ
كشفت شركة "كلاشنيكوف" الروسية عن إنتاجها لعدد كبيرة من البنادق الهجومية لعميل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T06:31+0000
2022-02-01T06:31+0000
روسيا
رصد عسكري
سلاح
شركة كلاشينكوف
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ففي بيان للشركة، تم إنتاج مجموعة كبيرة من البنادق الهجومية في شركة كلاشنيكوف كونسيرن JSC لصالح عميل أجنبي من دول آسيا والمحيط الهادئ بموجب عقد أبرمته شركة Rosoboronexport JSC.ووفقا لفلاديمير ليبين، المدير العام للمجموعة، يتم الآن توريد المنتجات العسكرية والمدنية من ماركة كلاشنيكوف إلى ما مجموعه 27 دولة. وفي العام الماضي، خلال الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية إلى الهند ، تم توقيع عقد تاريخي بين وزارة الدفاع الهندية والمشروع الروسي الهندي المشترك Indo-Russia Rifles Private Limited لتوريد بنادق هجومية من طراز AK-203. ، والتي سيتم إنتاجها في الهند بمساعدة فنية من مجموعة كلاشنيكوف.
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روسيا, رصد عسكري, سلاح, شركة كلاشينكوف

"كلاشنيكوف" الروسية تنتج مجموعة كبيرة من البنادق الهجومية لعميل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ

06:31 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Aram Nersesyan / الذهاب إلى بنك الصورافتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020
افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Aram Nersesyan
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كشفت شركة "كلاشنيكوف" الروسية عن إنتاجها لعدد كبيرة من البنادق الهجومية لعميل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ففي بيان للشركة، تم إنتاج مجموعة كبيرة من البنادق الهجومية في شركة كلاشنيكوف كونسيرن JSC لصالح عميل أجنبي من دول آسيا والمحيط الهادئ بموجب عقد أبرمته شركة Rosoboronexport JSC.
ووفقا لفلاديمير ليبين، المدير العام للمجموعة، يتم الآن توريد المنتجات العسكرية والمدنية من ماركة كلاشنيكوف إلى ما مجموعه 27 دولة.
وفي العام الماضي، خلال الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية إلى الهند ، تم توقيع عقد تاريخي بين وزارة الدفاع الهندية والمشروع الروسي الهندي المشترك Indo-Russia Rifles Private Limited لتوريد بنادق هجومية من طراز AK-203. ، والتي سيتم إنتاجها في الهند بمساعدة فنية من مجموعة كلاشنيكوف.
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