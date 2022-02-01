"كلاشنيكوف" الروسية تنتج مجموعة كبيرة من البنادق الهجومية لعميل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ

ففي بيان للشركة، تم إنتاج مجموعة كبيرة من البنادق الهجومية في شركة كلاشنيكوف كونسيرن JSC لصالح عميل أجنبي من دول آسيا والمحيط الهادئ بموجب عقد أبرمته شركة Rosoboronexport JSC.ووفقا لفلاديمير ليبين، المدير العام للمجموعة، يتم الآن توريد المنتجات العسكرية والمدنية من ماركة كلاشنيكوف إلى ما مجموعه 27 دولة. وفي العام الماضي، خلال الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية إلى الهند ، تم توقيع عقد تاريخي بين وزارة الدفاع الهندية والمشروع الروسي الهندي المشترك Indo-Russia Rifles Private Limited لتوريد بنادق هجومية من طراز AK-203. ، والتي سيتم إنتاجها في الهند بمساعدة فنية من مجموعة كلاشنيكوف.
كشفت شركة "كلاشنيكوف" الروسية عن إنتاجها لعدد كبيرة من البنادق الهجومية لعميل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ففي بيان للشركة، تم إنتاج مجموعة كبيرة من البنادق الهجومية في شركة كلاشنيكوف كونسيرن JSC لصالح عميل أجنبي من دول آسيا والمحيط الهادئ بموجب عقد أبرمته شركة Rosoboronexport JSC.
ووفقا لفلاديمير ليبين، المدير العام للمجموعة، يتم الآن توريد المنتجات العسكرية والمدنية من ماركة كلاشنيكوف إلى ما مجموعه 27 دولة.
وفي العام الماضي، خلال الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية إلى الهند ، تم توقيع عقد تاريخي بين وزارة الدفاع الهندية والمشروع الروسي الهندي المشترك Indo-Russia Rifles Private Limited لتوريد بنادق هجومية من طراز AK-203. ، والتي سيتم إنتاجها في الهند بمساعدة فنية من مجموعة كلاشنيكوف.