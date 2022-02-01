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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/كيروش-يوجه-رساله-إلى-المنتخب-المصري-قبل-مواجهة-الكاميرون-في-نصف-نهائي-أمم-أفريقيا--1057593464.html
كيروش يوجه رساله إلى المنتخب المصري قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا
كيروش يوجه رساله إلى المنتخب المصري قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا
وجّه المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى ‏لاعبي فريقه، قبل مباراتهم أمام منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T14:19+0000
2022-02-01T14:19+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بموقع "فيسبوك" نص رسالة البرتغالي كيروش، إلى لاعبي فريقه، والتي جاء فيها: "شباب منتخب مصر ، وصلنا الي دور الأربعة بسبب التزامكم وتضحياتكم من أجل قميص منتخبكم، أحسنتم، أنا متأكد تماما بأنكم نلتم مزيدا من التقدير من مشجعيكم الحقيقيين".وواصل كيروش: "بسلوكنا المتواضع وطموحنا، وبينما الآخرون يتحدثون، نواصل نحن السير نحو تحقيق أهدافنا وحلمنا".وكان المنتخب المصري تأهل إلي نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.
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مجتمع, رياضة, أخبار مصر الآن

كيروش يوجه رساله إلى المنتخب المصري قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا

14:19 GMT 01.02.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOمدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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وجّه المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى ‏لاعبي فريقه، قبل مباراتهم أمام منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقررة يوم ‏الخميس المقبل.‏
نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بموقع "فيسبوك" نص رسالة البرتغالي كيروش، إلى لاعبي فريقه، والتي جاء فيها: "شباب منتخب مصر ، وصلنا الي دور الأربعة بسبب التزامكم وتضحياتكم من أجل قميص منتخبكم، أحسنتم، أنا متأكد تماما بأنكم نلتم مزيدا من التقدير من مشجعيكم الحقيقيين".
وواصل كيروش: "بسلوكنا المتواضع وطموحنا، وبينما الآخرون يتحدثون، نواصل نحن السير نحو تحقيق أهدافنا وحلمنا".
وكان المنتخب المصري تأهل إلي نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.
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