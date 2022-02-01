كيروش يوجه رساله إلى المنتخب المصري قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بموقع "فيسبوك" نص رسالة البرتغالي كيروش، إلى لاعبي فريقه، والتي جاء فيها: "شباب منتخب مصر ، وصلنا الي دور الأربعة بسبب التزامكم وتضحياتكم من أجل قميص منتخبكم، أحسنتم، أنا متأكد تماما بأنكم نلتم مزيدا من التقدير من مشجعيكم الحقيقيين".وواصل كيروش: "بسلوكنا المتواضع وطموحنا، وبينما الآخرون يتحدثون، نواصل نحن السير نحو تحقيق أهدافنا وحلمنا".وكان المنتخب المصري تأهل إلي نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.
وجّه المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى لاعبي فريقه، قبل مباراتهم أمام منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقررة يوم الخميس المقبل.
نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بموقع "فيسبوك" نص رسالة البرتغالي كيروش، إلى لاعبي فريقه، والتي جاء فيها: "شباب منتخب مصر ، وصلنا الي دور الأربعة بسبب التزامكم وتضحياتكم من أجل قميص منتخبكم، أحسنتم، أنا متأكد تماما بأنكم نلتم مزيدا من التقدير من مشجعيكم الحقيقيين".
وواصل كيروش: "بسلوكنا المتواضع وطموحنا، وبينما الآخرون يتحدثون، نواصل نحن السير نحو تحقيق أهدافنا وحلمنا".
وكان المنتخب المصري تأهل إلي نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.