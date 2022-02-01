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https://arabic.sputniknews.com/20220201/للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-أنصار-الله-تجدد-تهديدها-باستهداف-معرض-إكسبو-في-دبي-1057604736.html
للمرة الثانية خلال أسبوع... "أنصار الله" تجدد تهديدها باستهداف معرض إكسبو في دبي
للمرة الثانية خلال أسبوع... "أنصار الله" تجدد تهديدها باستهداف معرض إكسبو في دبي
جددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تهديد الإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:52+0000
2022-02-01T15:52+0000
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وقال الناطق باسم القوات المسلحة للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، "إكسبو... لكي تكون آمناً... نكرر النصح؟؟".يعد تهديد جماعة "أنصار الله" باستهداف معرض إكسبو، هو الثاني خلال أيام، إذ وجه الناطق باسم قوات الجماعة، الثلاثاء الماضي، تهديداً مماثلاً عبر تغريدة على "تويتر"، بالقول: "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغيير الوجهة".يأتي تكرار "الحوثيين" تهديدهم للإمارات غداة إعلانهم، "ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ [ذوالفقار الباليستية]، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات [صماد 3]".وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" تجاه الإمارات، مؤكدة عدم وقوع خسائر، وتمكن القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، وقصف مواقع وصفتها بـ "الحيوية" و"الهامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة استهداف مواقع في مصفاة النفط في المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي بصواريخ مجنحة وأخرى باليستية وطائرات مُسيرة.وجاء تصعيد الجماعة ضد الإمارات، بعد إعلان ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة المدعومة من أبوظبي، استعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، من قبضة جماعة أنصار الله خلال عملية عسكرية واسعة أسمتها "إعصار الجنوب"، وذلك بعد تمكن الجماعة من السيطرة عليها في 21 أيلول/سبتمبر الماضي إثر هجوم مباغت على الجيش اليمني.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الجيش-الأمريكي-يتدخل-لمواجهة-هجوم-صاروخي-خطير-على-الإمارات-1057573809.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

للمرة الثانية خلال أسبوع... "أنصار الله" تجدد تهديدها باستهداف معرض إكسبو في دبي

15:52 GMT 01.02.2022
© REUTERS / RULA ROUHANAمعرض إكسبو دبي 2020، الإمارات العربية المتحدة 16 يناير 2021
معرض إكسبو دبي 2020، الإمارات العربية المتحدة 16 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / RULA ROUHANA
تابعنا عبر
جددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تهديد الإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، "إكسبو... لكي تكون آمناً... نكرر النصح؟؟".
يعد تهديد جماعة "أنصار الله" باستهداف معرض إكسبو، هو الثاني خلال أيام، إذ وجه الناطق باسم قوات الجماعة، الثلاثاء الماضي، تهديداً مماثلاً عبر تغريدة على "تويتر"، بالقول: "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغيير الوجهة".
يأتي تكرار "الحوثيين" تهديدهم للإمارات غداة إعلانهم، "ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ [ذوالفقار الباليستية]، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات [صماد 3]".
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" تجاه الإمارات، مؤكدة عدم وقوع خسائر، وتمكن القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن.
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
الجيش الأمريكي يتدخل لمواجهة هجوم صاروخي خطير على الإمارات
10:42 GMT
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، وقصف مواقع وصفتها بـ "الحيوية" و"الهامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة استهداف مواقع في مصفاة النفط في المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي بصواريخ مجنحة وأخرى باليستية وطائرات مُسيرة.
وجاء تصعيد الجماعة ضد الإمارات، بعد إعلان ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة المدعومة من أبوظبي، استعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، من قبضة جماعة أنصار الله خلال عملية عسكرية واسعة أسمتها "إعصار الجنوب"، وذلك بعد تمكن الجماعة من السيطرة عليها في 21 أيلول/سبتمبر الماضي إثر هجوم مباغت على الجيش اليمني.
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