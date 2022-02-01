للمرة الثانية خلال أسبوع... "أنصار الله" تجدد تهديدها باستهداف معرض إكسبو في دبي
جددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تهديد الإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، "إكسبو... لكي تكون آمناً... نكرر النصح؟؟".
#أكسبو..— العميد يحيى سريع (@army21ye) February 1, 2022
لكي تكون آمناً...نكرر النصح ؟؟
يعد تهديد جماعة "أنصار الله" باستهداف معرض إكسبو، هو الثاني خلال أيام، إذ وجه الناطق باسم قوات الجماعة، الثلاثاء الماضي، تهديداً مماثلاً عبر تغريدة على "تويتر"، بالقول: "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغيير الوجهة".
يأتي تكرار "الحوثيين" تهديدهم للإمارات غداة إعلانهم، "ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ [ذوالفقار الباليستية]، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات [صماد 3]".
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" تجاه الإمارات، مؤكدة عدم وقوع خسائر، وتمكن القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن.
يأتي تكرار "الحوثيين" تهديدهم للإمارات غداة إعلانهم، "ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ [ذوالفقار الباليستية]، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات [صماد 3]".
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" تجاه الإمارات، مؤكدة عدم وقوع خسائر، وتمكن القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، وقصف مواقع وصفتها بـ "الحيوية" و"الهامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة استهداف مواقع في مصفاة النفط في المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي بصواريخ مجنحة وأخرى باليستية وطائرات مُسيرة.
وجاء تصعيد الجماعة ضد الإمارات، بعد إعلان ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة المدعومة من أبوظبي، استعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، من قبضة جماعة أنصار الله خلال عملية عسكرية واسعة أسمتها "إعصار الجنوب"، وذلك بعد تمكن الجماعة من السيطرة عليها في 21 أيلول/سبتمبر الماضي إثر هجوم مباغت على الجيش اليمني.
وجاء تصعيد الجماعة ضد الإمارات، بعد إعلان ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة المدعومة من أبوظبي، استعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، من قبضة جماعة أنصار الله خلال عملية عسكرية واسعة أسمتها "إعصار الجنوب"، وذلك بعد تمكن الجماعة من السيطرة عليها في 21 أيلول/سبتمبر الماضي إثر هجوم مباغت على الجيش اليمني.