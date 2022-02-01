تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/لماذا-تم-دفن-بي-تي-إر-في-التسعينيات-على-الحدود-مع-أفغانستان-1057565405.html
لماذا تم دفن "بي تي إر" في التسعينيات على الحدود مع أفغانستان
لماذا تم دفن "بي تي إر" في التسعينيات على الحدود مع أفغانستان
في عام 1996، كان حرس الحدود الروس يحرسون حدود أفغانستان في طاجيكستان. كانت هناك محاولات لاختراق كل ليلة، وكان هناك تبادل إطلاق نار. لذلك، تحولت كل بؤرة... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T07:59+0000
2022-02-01T07:59+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103519/44/1035194478_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ffd4e0ccb323251bb581889b82357a28.jpg
على سبيل المثال، قاموا بإخفاء "بي تي إر-60بي بي" الحالية بطريقة مثيرة. لم يكن في ناقلات الجند المدرعة التي عفا عليها الزمن محركات وشاسيه، وبعد ذلك تم دفنها في الأرض حتى البرج ذاته.كانت النتيجة نقطة إطلاق نار محمية جيدة بأسلحة قوية. هكذا، يمكن لمدفع "كي بي في تي" عيار 14.5 ملم إصابة الأهداف على مسافة 2000 متر. و"بي كي تي" عيار 7.62 ملم يضرب على ارتفاع 1500 متر، حسب "فيستنيك موردافيا".علاوة على ذلك، تجاوزت الذخيرة المتوفرة بشكل كبير الذخيرة العادية، بحيث يمكن للمقاتلين في الداخل إجراء عمليات عسكرية لفترة طويلة.في كل موقع استيطاني كان هناك العديد من بي تي إر-60بي بي المقنعة التي يمكن أن تدعم بعضها بعضا بالنار.بقدر ما هو معروف، لم يجرؤ المقاتلون الأفغان ولا المتطرفون المحليون على اختبار القوة النارية لناقلات الجند المدرعة هذه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103519/44/1035194478_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c328f960324692e1130049ad63dfcf08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

لماذا تم دفن "بي تي إر" في التسعينيات على الحدود مع أفغانستان

07:59 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Kirill Braga / الذهاب إلى بنك الصوربي تي إر-80
بي تي إر-80 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Kirill Braga
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
في عام 1996، كان حرس الحدود الروس يحرسون حدود أفغانستان في طاجيكستان. كانت هناك محاولات لاختراق كل ليلة، وكان هناك تبادل إطلاق نار. لذلك، تحولت كل بؤرة استيطانية إلى حصن صغير.
على سبيل المثال، قاموا بإخفاء "بي تي إر-60بي بي" الحالية بطريقة مثيرة. لم يكن في ناقلات الجند المدرعة التي عفا عليها الزمن محركات وشاسيه، وبعد ذلك تم دفنها في الأرض حتى البرج ذاته.
كانت النتيجة نقطة إطلاق نار محمية جيدة بأسلحة قوية. هكذا، يمكن لمدفع "كي بي في تي" عيار 14.5 ملم إصابة الأهداف على مسافة 2000 متر. و"بي كي تي" عيار 7.62 ملم يضرب على ارتفاع 1500 متر، حسب "فيستنيك موردافيا".
علاوة على ذلك، تجاوزت الذخيرة المتوفرة بشكل كبير الذخيرة العادية، بحيث يمكن للمقاتلين في الداخل إجراء عمليات عسكرية لفترة طويلة.
في كل موقع استيطاني كان هناك العديد من بي تي إر-60بي بي المقنعة التي يمكن أن تدعم بعضها بعضا بالنار.
بقدر ما هو معروف، لم يجرؤ المقاتلون الأفغان ولا المتطرفون المحليون على اختبار القوة النارية لناقلات الجند المدرعة هذه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية