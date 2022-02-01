لماذا تم دفن "بي تي إر" في التسعينيات على الحدود مع أفغانستان

على سبيل المثال، قاموا بإخفاء "بي تي إر-60بي بي" الحالية بطريقة مثيرة. لم يكن في ناقلات الجند المدرعة التي عفا عليها الزمن محركات وشاسيه، وبعد ذلك تم دفنها في الأرض حتى البرج ذاته.كانت النتيجة نقطة إطلاق نار محمية جيدة بأسلحة قوية. هكذا، يمكن لمدفع "كي بي في تي" عيار 14.5 ملم إصابة الأهداف على مسافة 2000 متر. و"بي كي تي" عيار 7.62 ملم يضرب على ارتفاع 1500 متر، حسب "فيستنيك موردافيا".علاوة على ذلك، تجاوزت الذخيرة المتوفرة بشكل كبير الذخيرة العادية، بحيث يمكن للمقاتلين في الداخل إجراء عمليات عسكرية لفترة طويلة.في كل موقع استيطاني كان هناك العديد من بي تي إر-60بي بي المقنعة التي يمكن أن تدعم بعضها بعضا بالنار.بقدر ما هو معروف، لم يجرؤ المقاتلون الأفغان ولا المتطرفون المحليون على اختبار القوة النارية لناقلات الجند المدرعة هذه.
كانت النتيجة نقطة إطلاق نار محمية جيدة بأسلحة قوية. هكذا، يمكن لمدفع "كي بي في تي" عيار 14.5 ملم إصابة الأهداف على مسافة 2000 متر. و"بي كي تي" عيار 7.62 ملم يضرب على ارتفاع 1500 متر، حسب "فيستنيك موردافيا".
علاوة على ذلك، تجاوزت الذخيرة المتوفرة بشكل كبير الذخيرة العادية، بحيث يمكن للمقاتلين في الداخل إجراء عمليات عسكرية لفترة طويلة.
في كل موقع استيطاني كان هناك العديد من بي تي إر-60بي بي المقنعة التي يمكن أن تدعم بعضها بعضا بالنار.
بقدر ما هو معروف، لم يجرؤ المقاتلون الأفغان ولا المتطرفون المحليون على اختبار القوة النارية لناقلات الجند المدرعة هذه.