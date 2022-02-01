https://arabic.sputniknews.com/20220201/لودريان-فرنسا-لن-تترك-منطقة-الساحل-بالرغم-من-لا-مسؤولية-المجلس-العسكري-في-مالي-1057605602.html

لودريان: فرنسا لن تترك منطقة الساحل بالرغم من "لا مسؤولية" المجلس العسكري في مالي

لودريان: فرنسا لن تترك منطقة الساحل بالرغم من "لا مسؤولية" المجلس العسكري في مالي

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده لن تترك منطقة الساحل بالرغم مما وصفها بـ"لا مسؤولية المجلس العسكري في مالي". 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T16:14+0000

2022-02-01T16:14+0000

2022-02-01T16:14+0000

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وحسب ما نقلت رويترز قال لودريان في تصريحات اليوم الثلاثاء: "لن تسمح فرنسا لنفسها بالابتعاد عن القتال ضد الجماعات الجهادية في منطقة الساحل ولكن ليس بالضرورة في مالي".وأوضح أن "المعركة ضد الإرهاب ستستمر في منطقة الساحل، وستستمر باتفاق الدول الأخرى في المنطقة، وستستمر في دعم دول خليج غينيا بسبب سهولة اختراق الحدود".وكان لودريان، وفي تصريحات سابقة قد وصف المجلس العسكري في مالي بأنه "غير شرعي" وسط تصاعد التوترات بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وشركائها الأوروبيين في أعقاب انقلاب قام به المجلس العسكري.وردت الحكومة الفرنسية اليوم على لسان المتحدث باسمها، جابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، بأن باريس تتشاور مع شركائها لإعادة تكييف استراتيجيتها في المنطقة في غضون أسبوعين، قائلا: "الشيء المؤكد هو أن الأشياء لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه".وإلى جانب طرد السفير الفرنسي، طالب المجلس العسكري في مالي الأسبوع الماضي برحيل الكتيبة الدنماركية المنتشرة على أراضيها، وهي مبادرة استجابت لها الدول الأوروبية إلى جانب فرنسا بإعطاء نفسها أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن استمرار التزامها.

https://arabic.sputniknews.com/20220131/مالي-تستدعي-سفير-فرنسا-للاحتجاج-على-تصريحات-مسؤولين-فرنسيين--1057539582.html

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