لودريان: فرنسا لن تترك منطقة الساحل بالرغم من "لا مسؤولية" المجلس العسكري في مالي

وحسب ما نقلت رويترز قال لودريان في تصريحات اليوم الثلاثاء: "لن تسمح فرنسا لنفسها بالابتعاد عن القتال ضد الجماعات الجهادية في منطقة الساحل ولكن ليس بالضرورة في مالي".وأوضح أن "المعركة ضد الإرهاب ستستمر في منطقة الساحل، وستستمر باتفاق الدول الأخرى في المنطقة، وستستمر في دعم دول خليج غينيا بسبب سهولة اختراق الحدود".وكان لودريان، وفي تصريحات سابقة قد وصف المجلس العسكري في مالي بأنه "غير شرعي" وسط تصاعد التوترات بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وشركائها الأوروبيين في أعقاب انقلاب قام به المجلس العسكري.وردت الحكومة الفرنسية اليوم على لسان المتحدث باسمها، جابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، بأن باريس تتشاور مع شركائها لإعادة تكييف استراتيجيتها في المنطقة في غضون أسبوعين، قائلا: "الشيء المؤكد هو أن الأشياء لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه".وإلى جانب طرد السفير الفرنسي، طالب المجلس العسكري في مالي الأسبوع الماضي برحيل الكتيبة الدنماركية المنتشرة على أراضيها، وهي مبادرة استجابت لها الدول الأوروبية إلى جانب فرنسا بإعطاء نفسها أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن استمرار التزامها.
وأوضح أن "المعركة ضد الإرهاب ستستمر في منطقة الساحل، وستستمر باتفاق الدول الأخرى في المنطقة، وستستمر في دعم دول خليج غينيا بسبب سهولة اختراق الحدود".
وشدد على أنه لا يعقل أن نوقف حربنا ضد الإرهاب بسبب عدم شرعية حكومة انقلابية، في إشارة إلى المجلس العسكري في مالي.
وكان لودريان، وفي تصريحات سابقة قد وصف المجلس العسكري في مالي بأنه "غير شرعي" وسط تصاعد التوترات بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وشركائها الأوروبيين في أعقاب انقلاب قام به المجلس العسكري.
ودفع ذلك مالي إلى طرد السفير الفرنسي، أمس الاثنين، ومنحه 72 ساعة للمغادرة، مما يمثل تدني العلاقات بعد عودة المجلس العسكري عن اتفاقه على تنظيم انتخابات في فبراير، واقتراحه الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025.
وردت الحكومة الفرنسية اليوم على لسان المتحدث باسمها، جابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، بأن باريس تتشاور مع شركائها لإعادة تكييف استراتيجيتها في المنطقة في غضون أسبوعين، قائلا: "الشيء المؤكد هو أن الأشياء لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه".
وإلى جانب طرد السفير الفرنسي، طالب المجلس العسكري في مالي الأسبوع الماضي برحيل الكتيبة الدنماركية المنتشرة على أراضيها، وهي مبادرة استجابت لها الدول الأوروبية إلى جانب فرنسا بإعطاء نفسها أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن استمرار التزامها.