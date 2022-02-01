مجلة تتحدث عن أسلحة روسية تحدد المستقبل

رأى المؤلف في الخطوط العريضة لـ" تيرميناتور" تشابهًا مع دبابة Mark I من الحرب العالمية الأولى. كان الغرض من هذه الآلة هو حماية الجنود من هجوم مشاة العدو. خلال الحرب العالمية الثانية، كانت الدبابات تقاتل ضد بعضها البعض. وصلت المركبات المدرعة الآن إلى نقطة في التطور التكنولوجي حيث أصبحت الاصطدامات المباشرة مكلفة للغاية، وعادت قوات الدبابات إلى حد ما إلى مهام بداية القرن الماضي، وفقًا لمقال بعنوان "دبابة المستقبل أم العودة إلى الماضي؟ إن تيرميناتور الروسية تحدد المستقبل".وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدافع، على الرغم من اعتبارها مضادة للدبابات، مصممة لهزيمة القوى العاملة للعدو في التحصينات. تم تجهيز المركبةبأجهزة استشعار مختلفة، مما يجعلها مناسبة لجميع الأحوال الجوية. تعتمد تيرميناتور على منصة مثبتة جيدًا من دبابة تي-90.يشير المقال إلى أن المركبة أقل شأنا من حيث القوة النارية للدبابات ولا تحمل مشاة، مثل بي إم بي، ومع ذلك، وفقًا للمطورين، تستبدل مركبةتيرميناتور ست مركبات مشاة مدرعة مع 40 مقاتلاً.وأضاف الكاتب أن وزارة الدفاع الروسية تعتبرها في الوقت نفسه مركبة مضادة للأفراد تشمل مهامها دعم تشكيلات الدبابات.
تحدث خبير من المجلة اليابانية Traffic News عن ميزات مركبة دعم المشاة الروسية تيرميناتور الفريدة.
رأى المؤلف في الخطوط العريضة لـ" تيرميناتور" تشابهًا مع دبابة Mark I من الحرب العالمية الأولى. كان الغرض من هذه الآلة هو حماية الجنود من هجوم مشاة العدو. خلال الحرب العالمية الثانية، كانت الدبابات تقاتل ضد بعضها البعض. وصلت المركبات المدرعة الآن إلى نقطة في التطور التكنولوجي حيث أصبحت الاصطدامات المباشرة مكلفة للغاية، وعادت قوات الدبابات إلى حد ما إلى مهام بداية القرن الماضي، وفقًا لمقال بعنوان "دبابة المستقبل أم العودة إلى الماضي؟ إن تيرميناتور الروسية تحدد المستقبل".
قال الخبير إن "ترميناتور" كانت تحتوي في البداية على أربعة أبراج، اثنان منها للمدافع والرشاشات، لكن فيما بعد لم يكن هناك سوى برج واحد: بمدفعين عيار 30 ملم ومدفع رشاش. تحمل المركبة قاذفتين للقنابل اليدوية على الهيكل، وحاويات النقل والإطلاق بأربعة صواريخ موجهة 9M120-1F / 4 مثبتة على جانبي البرج، قادرة على إصابة أهداف مدرعة على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدافع، على الرغم من اعتبارها مضادة للدبابات، مصممة لهزيمة القوى العاملة للعدو في التحصينات. تم تجهيز المركبةبأجهزة استشعار مختلفة، مما يجعلها مناسبة لجميع الأحوال الجوية. تعتمد تيرميناتور على منصة مثبتة جيدًا من دبابة تي-90.
تم إنشاء نموذج أولي في عام 1997، لكن الجهاز اجتاز اختبارات الحكومة في عام 2018. ويشير المؤلف إلى أنه في نهاية عام 2021، تم تشكيل أول كتيبة تيرميناتور في روسيا.