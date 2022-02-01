https://arabic.sputniknews.com/20220201/محمد-صلاح-علينا-ألا-نحلم-في-حصد-لقب-أمم-أفريقيا-قبل-مواجهة-الكاميرون-1057577284.html

محمد صلاح: علينا ألا نحلم في حصد لقب أمم أفريقيا قبل مواجهة الكاميرون

محمد صلاح: علينا ألا نحلم في حصد لقب أمم أفريقيا قبل مواجهة الكاميرون

أكد لاعب منتخب مصر، محمد صلاح، على ضرورة أن لا يفرط لاعبو "الفراعنة" في التفاؤل قبل مواجهة الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2021، مشددا أيضا على ضرورة أن يتجنبوا... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T11:45+0000

2022-02-01T11:45+0000

2022-02-01T11:53+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

منتخب مصر الوطني

أخبار الكاميرون اليوم

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وقال صلاح، في تصريحات مع شبكة بي بي سي البريطانية: "يجب أن نحافظ على العقلانية والواقعية لأننا لا نستطيع التفكير كثيرا في المستقبل في الوقت الحالي"، مضيفا: أنه "يجب أن نستعد للمباراة الكبيرة ضد الكاميرون وألا نحلم بشأن النهائي قبل نصف النهائي".وتابع: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة ضد منتخب المغرب الجيد للغاية، ويقوم زملائي في الفريق بما هو ضروري في كل مباراة ويبذلون قصارى جهدهم للذهاب إلى أقصى حد ممكن".وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، يوم الخميس المقبل.

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