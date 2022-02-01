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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/محمد-صلاح-علينا-ألا-نحلم-في-حصد-لقب-أمم-أفريقيا-قبل-مواجهة-الكاميرون-1057577284.html
محمد صلاح: علينا ألا نحلم في حصد لقب أمم أفريقيا قبل مواجهة الكاميرون
محمد صلاح: علينا ألا نحلم في حصد لقب أمم أفريقيا قبل مواجهة الكاميرون
أكد لاعب منتخب مصر، محمد صلاح، على ضرورة أن لا يفرط لاعبو "الفراعنة" في التفاؤل قبل مواجهة الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2021، مشددا أيضا على ضرورة أن يتجنبوا... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T11:45+0000
2022-02-01T11:53+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب مصر الوطني
أخبار الكاميرون اليوم
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وقال صلاح، في تصريحات مع شبكة بي بي سي البريطانية: "يجب أن نحافظ على العقلانية والواقعية لأننا لا نستطيع التفكير كثيرا في المستقبل في الوقت الحالي"، مضيفا: أنه "يجب أن نستعد للمباراة الكبيرة ضد الكاميرون وألا نحلم بشأن النهائي قبل نصف النهائي".وتابع: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة ضد منتخب المغرب الجيد للغاية، ويقوم زملائي في الفريق بما هو ضروري في كل مباراة ويبذلون قصارى جهدهم للذهاب إلى أقصى حد ممكن".وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، يوم الخميس المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/إنها-الحرب-إيتو-يوجه-رسائل-نارية-إلى-لاعبي-منتخب-الكاميرون-قبل-مواجهة-مصر-فيديو--1057556864.html
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منتخب مصر الوطني, أخبار الكاميرون اليوم

محمد صلاح: علينا ألا نحلم في حصد لقب أمم أفريقيا قبل مواجهة الكاميرون

11:45 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 11:53 GMT 01.02.2022)
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIلاعب كرة القدم الدولي، محمد صلاح
لاعب كرة القدم الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أكد لاعب منتخب مصر، محمد صلاح، على ضرورة أن لا يفرط لاعبو "الفراعنة" في التفاؤل قبل مواجهة الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2021، مشددا أيضا على ضرورة أن يتجنبوا التفكير مبكرا في حصد اللقب.
وقال صلاح، في تصريحات مع شبكة بي بي سي البريطانية: "يجب أن نحافظ على العقلانية والواقعية لأننا لا نستطيع التفكير كثيرا في المستقبل في الوقت الحالي"، مضيفا: أنه "يجب أن نستعد للمباراة الكبيرة ضد الكاميرون وألا نحلم بشأن النهائي قبل نصف النهائي".
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وتابع: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة ضد منتخب المغرب الجيد للغاية، ويقوم زملائي في الفريق بما هو ضروري في كل مباراة ويبذلون قصارى جهدهم للذهاب إلى أقصى حد ممكن".
وأتم: "لعب مباراتين متتاليتين بوقت إضافي ليس بالأمر السهل، لكن يمكنني أن أقول إننا بخير ونقدم أداء جيدا في البطولة"، مؤكدا أن "كأس الأمم الإفريقية بطولة صعبة، ولا يمكن التكهن بنتيجة أي مباراة، لأن كل المنتخبات عانت بشدة".
وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.
ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، يوم الخميس المقبل.
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