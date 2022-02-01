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https://arabic.sputniknews.com/20220201/مدربون-روس-يدربون-الجيش-السوري-على-إطلاق-النار-من-أنظمة-الدفاع-الجوي-فيديو-1057571344.html
مدربون روس يدربون الجيش السوري على إطلاق النار من أنظمة الدفاع الجوي... فيديو
مدربون روس يدربون الجيش السوري على إطلاق النار من أنظمة الدفاع الجوي... فيديو
في سوريا، يقوم مدربون عسكريون روس بإجراء تدريبات في وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية. الهدف الرئيسي هو تعليم كيفية استخدام أنظمة الصواريخ ستريلا-2... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T09:59+0000
2022-02-01T09:59+0000
رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم
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تم الانتهاء من التدريب النظري في اليوم السابق فقط. واليوم - البناء، إحاطة موجزة وإطلاق النار. بينما يقوم أحد الجنود بتحميل منظومات الدفاع الجوي المحمولة، يراقب البقية عن كثب.يطلق أحد أفراد الجيش السوري النار من منظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز ستريلا-2 لأول مرة. بفضل طريقة التحضير الخاصة، تم تقليص مدة التدريب من ستة أشهر إلى 15 يومًا. هذا لم يؤثر على جودة التدريب.منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ستريلا" - سوفيتية الصنع تعود إلى نهاية الستينيات من القرن الماضي. لكنها لا تزال في خدمة الكثيرين ويبرر غرضه تماما. تضرب أهدافًا جوية على مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات.
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رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم

مدربون روس يدربون الجيش السوري على إطلاق النار من أنظمة الدفاع الجوي... فيديو

09:59 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة "ستريلا 10" الصاروخية المضادة لأهداف جوية في كراسنودارسكي كراي، روسيا
منظومة ستريلا 10 الصاروخية المضادة لأهداف جوية في كراسنودارسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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في سوريا، يقوم مدربون عسكريون روس بإجراء تدريبات في وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية. الهدف الرئيسي هو تعليم كيفية استخدام أنظمة الصواريخ ستريلا-2 المحمولة في أسرع وقت ممكن. لهذا، تم وضع برنامج تدريبي خاص.
تم الانتهاء من التدريب النظري في اليوم السابق فقط. واليوم - البناء، إحاطة موجزة وإطلاق النار. بينما يقوم أحد الجنود بتحميل منظومات الدفاع الجوي المحمولة، يراقب البقية عن كثب.
يطلق أحد أفراد الجيش السوري النار من منظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز ستريلا-2 لأول مرة. بفضل طريقة التحضير الخاصة، تم تقليص مدة التدريب من ستة أشهر إلى 15 يومًا. هذا لم يؤثر على جودة التدريب.
منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ستريلا" - سوفيتية الصنع تعود إلى نهاية الستينيات من القرن الماضي. لكنها لا تزال في خدمة الكثيرين ويبرر غرضه تماما. تضرب أهدافًا جوية على مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات.
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