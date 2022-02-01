https://arabic.sputniknews.com/20220201/مصادر-لسبوتنيك-فشل-محاولة-انقلاب-عسكري-قادها-عقيد-متقاعد-بالجيش-في-غينيا-بيساو-1057610959.html

مصادر لسبوتنيك: فشل محاولة انقلاب عسكري قادها عقيد متقاعد بالجيش في غينيا بيساو

مصادر لسبوتنيك: فشل محاولة انقلاب عسكري قادها عقيد متقاعد بالجيش في غينيا بيساو

أكدت مصادر دبلوماسية أن محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت، اليوم الثلاثاء، في غينيا بيساو باءت بالفشل، وذلك بعد قيام عسكريين بالسيطرة على محيط القصر الرئاسي... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T18:49+0000

2022-02-01T18:49+0000

2022-02-01T18:55+0000

أخبار العالم الآن

الانقلاب العسكري في غينيا

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الرباط - سبوتنيك. وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت اليوم في غينيا بيساو فشلت، والمحاولة قادها عقيد متقاعد من الجيش وتم التفاوض معه".ونوهت المصادر بأن رئيس غينيا بيساو لم يصب بأي أذى وجميع الوزراء غادروا القصر الرئاسي إلى منازلهم.وفي وقت سابق اليوم، سُمع دوي إطلاق نار كثيف، في عاصمة غينيا بيساو بالقرب من القصر الرئاسي، حيث يُعقد اجتماع للحكومة، بحضور الرئيس عمر سيسوكو إمبالو.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن رجالا مدججين بالسلاح حاصروا مقرّ الحكومة حيث يُفترض أن يكون الرئيس عمر سيسوكو إمبالو متواجدًا لحضور جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.وطلب المسلّحون المنتشرون في محيط مقر الحكومة في ضاحية المدينة قرب المطار، من الناس الابتعاد، وقال مراسل فرانس برس إن مسلّحا شهر سلاحا في وجهه طالبا منه مغادرة المكان.وشهدت المناطق المحيطة فراراً للسكان، وخلت الأسواق من المارة وأقفلت المصارف أبوابها، بينما تجوب مركبات عسكرية الشوارع.وقد عصف عدم الاستقرار السياسي بالبلد الواقع على الساحل الغربي للقارة السمراء على مدار عقود، حيث أعاقت 9 انقلابات أو محاولات انقلاب منذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1974، الجهود المبذولة لدفع الاقتصاد إلى ما يتجاوز اعتماده على تصدير الكاجو.

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أخبار العالم الآن, الانقلاب العسكري في غينيا