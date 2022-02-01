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مصرع 8 أشخاص في مدينة سطيف الجزائرية جراء انفجار بأحد المنازل
مصرع 8 أشخاص في مدينة سطيف الجزائرية جراء انفجار بأحد المنازل
قتل 8 أشخاص وأصيب 2 آخران، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار ناتج عن تسرب الغاز بمنزل في مدينة سطيف شرقي الجزائر، فيما يواصل رجال الطوارئ عملهم. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T19:45+0000
2022-02-01T19:51+0000
الجزائر
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الجزائر- سبوتنيك. وذكرت الحماية المدنية في الجزائر، في بيان عبر "تويتر": "تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سطيف على أثر انفجار غاز بمنزل تبعه انتشار حريق نحو 3 منازل مجاورة، بالمكان المسمى تجزئة لعمماشة حي 583 مسكن، بلدية عين ولمان".وأشارت الإدارة إلى أن حصيلة ضحايا الحادث بلغت "8 وفيات محترقين (3 نساء ورجلين و3 أطفال) واثنين مصابين بجروح". وأوضحت أن الانفجار وقع بمنزل يوجد بالطابق الأرضي به مخزن لمواد أولية لصناعة مواد التجميل، ولا يزال رجال الطوارئ يستجيبون للحادث.يذكر أنه في 2020 لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح، إثر انفجار أنبوب غاز في مدينة البيض الواقعة على بعد 550 كلم جنوب غرب الجزائر.
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الجزائر

مصرع 8 أشخاص في مدينة سطيف الجزائرية جراء انفجار بأحد المنازل

19:45 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 19:51 GMT 01.02.2022)
© AP Photo / Fareed Khan انفجار سببه تسرب غاز بمدينة كراتشي، باكستان 18 ديسمبر 2021
 انفجار سببه تسرب غاز بمدينة كراتشي، باكستان 18 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
انفجار سببه تسرب غاز بمدينة كراتشي، باكستان 18 ديسمبر 2021. صورة أرشفية
© AP Photo / Fareed Khan
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قتل 8 أشخاص وأصيب 2 آخران، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار ناتج عن تسرب الغاز بمنزل في مدينة سطيف شرقي الجزائر، فيما يواصل رجال الطوارئ عملهم.
الجزائر- سبوتنيك. وذكرت الحماية المدنية في الجزائر، في بيان عبر "تويتر": "تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سطيف على أثر انفجار غاز بمنزل تبعه انتشار حريق نحو 3 منازل مجاورة، بالمكان المسمى تجزئة لعمماشة حي 583 مسكن، بلدية عين ولمان".
وأشارت الإدارة إلى أن حصيلة ضحايا الحادث بلغت "8 وفيات محترقين (3 نساء ورجلين و3 أطفال) واثنين مصابين بجروح". وأوضحت أن الانفجار وقع بمنزل يوجد بالطابق الأرضي به مخزن لمواد أولية لصناعة مواد التجميل، ولا يزال رجال الطوارئ يستجيبون للحادث.
يذكر أنه في 2020 لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح، إثر انفجار أنبوب غاز في مدينة البيض الواقعة على بعد 550 كلم جنوب غرب الجزائر.
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