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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/مصر-تقدم-احتجاجا-رسميا-على-تعيين-الحكم-بكاري-جاساما-لإدارة-مباراتها-ضد-الكاميرون-1057612793.html
مصر تقدم احتجاجا رسميا على تعيين الحكم بكاري جاساما لإدارة مباراتها ضد الكاميرون
مصر تقدم احتجاجا رسميا على تعيين الحكم بكاري جاساما لإدارة مباراتها ضد الكاميرون
أعلن اتحاد الكرة المصري، أنه تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على تعيين الجامبي باكاري جاساما حكما لمباراة الفراعنة ضد الكاميرون في نصف... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T19:31+0000
2022-02-01T19:31+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
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وحسب بيان الاتحاد المصري، قدم أيضا عريضتين تضمنت كل منها ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.ولم يوضح بيان اتحاد الكرة سبب الاحتجاج على تعيين جاساما.وكان جاساما قد أدار مباراة مصر ونيجيريا في البطولة الحالية وخسر الفراعنة بهدف دون رد.يذكر أن الحكم صاحب الـ42 عاما أدار 6 مباريات من قبل لمنتخب مصر، فاز الفراعنة في ثلاثة وهُزموا مرتين وتعادلوا مرة وحيدة.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/كاف-مسحات-كورونا-في-أمم-أفريقيا-تجريها-نفس-الشركة-التي-تعمل-في-بطولات-أوروبا-1057609553.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني

مصر تقدم احتجاجا رسميا على تعيين الحكم بكاري جاساما لإدارة مباراتها ضد الكاميرون

19:31 GMT 01.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHجماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أعلن اتحاد الكرة المصري، أنه تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على تعيين الجامبي باكاري جاساما حكما لمباراة الفراعنة ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.
وحسب بيان الاتحاد المصري، قدم أيضا عريضتين تضمنت كل منها ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.
ولم يوضح بيان اتحاد الكرة سبب الاحتجاج على تعيين جاساما.
وكان جاساما قد أدار مباراة مصر ونيجيريا في البطولة الحالية وخسر الفراعنة بهدف دون رد.
يذكر أن الحكم صاحب الـ42 عاما أدار 6 مباريات من قبل لمنتخب مصر، فاز الفراعنة في ثلاثة وهُزموا مرتين وتعادلوا مرة وحيدة.
ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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