مصر تقدم احتجاجا رسميا على تعيين الحكم بكاري جاساما لإدارة مباراتها ضد الكاميرون

وحسب بيان الاتحاد المصري، قدم أيضا عريضتين تضمنت كل منها ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.ولم يوضح بيان اتحاد الكرة سبب الاحتجاج على تعيين جاساما.وكان جاساما قد أدار مباراة مصر ونيجيريا في البطولة الحالية وخسر الفراعنة بهدف دون رد.يذكر أن الحكم صاحب الـ42 عاما أدار 6 مباريات من قبل لمنتخب مصر، فاز الفراعنة في ثلاثة وهُزموا مرتين وتعادلوا مرة وحيدة.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
أعلن اتحاد الكرة المصري، أنه تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على تعيين الجامبي باكاري جاساما حكما لمباراة الفراعنة ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.
وحسب بيان الاتحاد المصري، قدم أيضا عريضتين تضمنت كل منها ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.
ولم يوضح بيان اتحاد الكرة سبب الاحتجاج على تعيين جاساما.
وكان جاساما قد أدار مباراة مصر ونيجيريا في البطولة الحالية وخسر الفراعنة بهدف دون رد.
يذكر أن الحكم صاحب الـ42 عاما أدار 6 مباريات من قبل لمنتخب مصر، فاز الفراعنة في ثلاثة وهُزموا مرتين وتعادلوا مرة وحيدة.