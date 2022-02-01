تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220201/مصر-وزارة-التعليم-تكشف-مدة-إجازة-نصف-العام-الدراسي-1057611744.html
مصر... وزارة التعليم تكشف مدة إجازة نصف العام الدراسي
مصر... وزارة التعليم تكشف مدة إجازة نصف العام الدراسي
أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الثلاثاء، موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T19:03+0000
2022-02-01T19:03+0000
2022-02-01T19:03+0000
وزارة التعليم
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1050004262_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b6d4c7a682a06ce3b943d947b33dfaa3.jpg
نقلت صحيفة "الدستور" عن بيان للوزارة أن الإجازة لجميع المراحل الدراسية تبدأ رسما في 5 فبراير/ شباط الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير.ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو/ حزيران، بحسب الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري.وتظهر الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري، أن مدة الفصل الدراسي الثاني 97 يوما.وفي هذا الإطار، نفى طارق شوقي وزير التربية والتعليم وجود أي نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/شهادة-تعليمية-موحدة-بين-مصر-وليبيا-ماذا-تعني؟-1054438352.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1050004262_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a67003fda3765f86fa7aa515aca2e108.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة التعليم, مصر
مصر... وزارة التعليم تكشف مدة إجازة نصف العام الدراسي
أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الثلاثاء، موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي.
نقلت
صحيفة "الدستور"
عن بيان للوزارة أن الإجازة لجميع المراحل الدراسية تبدأ رسما في 5 فبراير/ شباط الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير.
22 ديسمبر 2021, 09:45 GMT
ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو/ حزيران، بحسب الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري.
وتظهر الخريطة الزمنية التي حددتها
وزارة التربية والتعليم
للعام الدراسي الجاري، أن مدة الفصل الدراسي الثاني 97 يوما.
وفي هذا الإطار، نفى طارق شوقي وزير التربية والتعليم وجود أي نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثاني.