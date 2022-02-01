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مصر... وزارة التعليم تكشف مدة إجازة نصف العام الدراسي
مصر... وزارة التعليم تكشف مدة إجازة نصف العام الدراسي
أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الثلاثاء، موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T19:03+0000
2022-02-01T19:03+0000
وزارة التعليم
مصر
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نقلت صحيفة "الدستور" عن بيان للوزارة أن الإجازة لجميع المراحل الدراسية تبدأ رسما في 5 فبراير/ شباط الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير.ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو/ حزيران، بحسب الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري.وتظهر الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري، أن مدة الفصل الدراسي الثاني 97 يوما.وفي هذا الإطار، نفى طارق شوقي وزير التربية والتعليم وجود أي نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثاني.
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وزارة التعليم, مصر

مصر... وزارة التعليم تكشف مدة إجازة نصف العام الدراسي

19:03 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / Mohamed el-Shahedتلاميذ خلال استراحة في مدرسة "مهابة" في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018
تلاميذ خلال استراحة في مدرسة مهابة في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / Mohamed el-Shahed
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أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الثلاثاء، موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي.
نقلت صحيفة "الدستور" عن بيان للوزارة أن الإجازة لجميع المراحل الدراسية تبدأ رسما في 5 فبراير/ شباط الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير.
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ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو/ حزيران، بحسب الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري.
وتظهر الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري، أن مدة الفصل الدراسي الثاني 97 يوما.
وفي هذا الإطار، نفى طارق شوقي وزير التربية والتعليم وجود أي نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثاني.
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