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منال سلامة تنشر صورة من داخل المستشفى: حياتنا ليست وردية
منال سلامة تنشر صورة من داخل المستشفى: حياتنا ليست وردية
قالت الفنانة المصرية منال سلامة إن نجلها خضع لعملية جراحية وأنها ترافقه في المستشفى ونشرت صورة له بوسائل التواصل الاجتماعي. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T14:38+0000
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وقالت سلامة، عبر صفحتها على "انستغرام"، اليوم الثلاثاء، إن نجلها علي، خرج من غرفة العمليات منذ وقت قصير، مضيفة: "ادعو له بالشفاء".وأوضحت الفنانة المصرية أنها ترافق نجلها في المستشفى ولا يوجد معهما أحد لأن زوجها مرتبط بتصوير مسلسل "نقل عام"، مضيفة: "ليست هذه هي المرة الأولى التي أتعرض فيها لهذا الموقف".وقالت منال سلامة: "بعض الناس يعتقدون أننا لا نواجه متاعب في حياتنا"، مضيفة: "ربنا يتمم شفاء ابني على خير".
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منال سلامة تنشر صورة من داخل المستشفى: حياتنا ليست وردية

14:38 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 14:42 GMT 01.02.2022)
© AFP 2021 / JACK GUEZغرفة عناية مركزة
غرفة عناية مركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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قالت الفنانة المصرية منال سلامة إن نجلها خضع لعملية جراحية وأنها ترافقه في المستشفى ونشرت صورة له بوسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت سلامة، عبر صفحتها على "انستغرام"، اليوم الثلاثاء، إن نجلها علي، خرج من غرفة العمليات منذ وقت قصير، مضيفة: "ادعو له بالشفاء".
ولفتت إلى أنها لا تنشر الأخبار السيئة عنها وعن أسرتها لكن حياتنا ليست وردية كما يظن البعض.
وأوضحت الفنانة المصرية أنها ترافق نجلها في المستشفى ولا يوجد معهما أحد لأن زوجها مرتبط بتصوير مسلسل "نقل عام"، مضيفة: "ليست هذه هي المرة الأولى التي أتعرض فيها لهذا الموقف".
وقالت منال سلامة: "بعض الناس يعتقدون أننا لا نواجه متاعب في حياتنا"، مضيفة: "ربنا يتمم شفاء ابني على خير".
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