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من يمكن أن يعاني من سكتة دماغية بعد كوفيد؟
من يمكن أن يعاني من سكتة دماغية بعد كوفيد؟
وفقًا لطبيب الأعصاب سيميون بروكوبينكو، هناك فئات من المرضى معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T06:03+0000
2022-02-01T06:04+0000
مجتمع
فيروس كورونا
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أشار الطبيب بروكوبينكو إلى أن "مرض فيروس كورونا يمكن أن يسبب سكتة دماغية لعدة فئات من الناس"، وفقا لموقع "ميديك فوروم".وأضاف الطبيب أنه يمكن أن يأخذ مرض كوفيد شكل التهاب جهاز، وفي هذه الحالة يكون هناك احتمال حدوث جلطات دموية.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة معينة من سكتة دماغية بعد إصابتهم بفيروس كورونا. في هذه القائمة• أمراض الأوعية الدموية الدماغية،•داء السكري،• اضطرابات ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب).
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مجتمع, فيروس كورونا

من يمكن أن يعاني من سكتة دماغية بعد كوفيد؟

06:03 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 06:04 GMT 01.02.2022)
© Depositphotos / Nicunickie1دماغ الإنسان
دماغ الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / Nicunickie1
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وفقًا لطبيب الأعصاب سيميون بروكوبينكو، هناك فئات من المرضى معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
أشار الطبيب بروكوبينكو إلى أن "مرض فيروس كورونا يمكن أن يسبب سكتة دماغية لعدة فئات من الناس"، وفقا لموقع "ميديك فوروم".
وأضاف الطبيب أنه يمكن أن يأخذ مرض كوفيد شكل التهاب جهاز، وفي هذه الحالة يكون هناك احتمال حدوث جلطات دموية.

وحذّر طبيب الأعصاب من أنه "إذا تناول الشخص مضادات التخثر بعد الإصابة بفيروس كورونا، فإن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يزيد".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة معينة من سكتة دماغية بعد إصابتهم بفيروس كورونا. في هذه القائمة
• أمراض الأوعية الدموية الدماغية،
•داء السكري،
• اضطرابات ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب).
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