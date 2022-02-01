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https://arabic.sputniknews.com/20220201/موسكو-لم-نرسل-ردا-خطيا-إلى-واشنطن-على-مقترحات-الضمانات-الأمنية-1057564531.html
موسكو: لم نرسل ردا خطيا إلى واشنطن على مقترحات الضمانات الأمنية
موسكو: لم نرسل ردا خطيا إلى واشنطن على مقترحات الضمانات الأمنية
نفى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، المعلومات التي زعمت تسليم روسيا ردا خطيا إلى الولايات المتحدة على المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية، التي... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T07:45+0000
2022-02-01T07:45+0000
روسيا
الخارجية
واشنطن
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موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو، معلقًا على ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "هذه التصريحات ليست صحيحة".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن قد تلقت الجواب الروسي على اقتراحها لخفض التصعيد في أوكرانيا.وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن، في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الخارجية-الأمريكية-تؤكد-تلقي-من-روسيا-جوابا-على-اقتراح-خفض-التصعيد-في-أوكرانيا-1057557911.html
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روسيا, الخارجية, واشنطن

موسكو: لم نرسل ردا خطيا إلى واشنطن على مقترحات الضمانات الأمنية

07:45 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев / الذهاب إلى بنك الصور نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو
 نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев
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نفى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، المعلومات التي زعمت تسليم روسيا ردا خطيا إلى الولايات المتحدة على المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية، التي أرسلتها واشنطن في وقت سابق.
موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو، معلقًا على ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "هذه التصريحات ليست صحيحة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن قد تلقت الجواب الروسي على اقتراحها لخفض التصعيد في أوكرانيا.

وقال ممثل الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون لتأكيد حصولنا للجواب المكتوب من روسيا. قد يكون من غير المثمر إجراء مفاوضات علناً، لذلك سنترك ذلك القرار لروسيا إذا كانت ترغب بمناقشة جوابها".

وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن، في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
الخارجية الأمريكية تؤكد تلقيها من روسيا جوابا على اقتراح خفض التصعيد في أوكرانيا
00:30 GMT
وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.
وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
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