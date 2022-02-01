https://arabic.sputniknews.com/20220201/موسكو-لم-نرسل-ردا-خطيا-إلى-واشنطن-على-مقترحات-الضمانات-الأمنية-1057564531.html

موسكو: لم نرسل ردا خطيا إلى واشنطن على مقترحات الضمانات الأمنية

موسكو: لم نرسل ردا خطيا إلى واشنطن على مقترحات الضمانات الأمنية

نفى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، المعلومات التي زعمت تسليم روسيا ردا خطيا إلى الولايات المتحدة على المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية، التي... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T07:45+0000

2022-02-01T07:45+0000

2022-02-01T07:45+0000

روسيا

الخارجية

واشنطن

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موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو، معلقًا على ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "هذه التصريحات ليست صحيحة".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن قد تلقت الجواب الروسي على اقتراحها لخفض التصعيد في أوكرانيا.وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن، في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220201/الخارجية-الأمريكية-تؤكد-تلقي-من-روسيا-جوابا-على-اقتراح-خفض-التصعيد-في-أوكرانيا-1057557911.html

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روسيا, الخارجية, واشنطن