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https://arabic.sputniknews.com/20220201/ميريام-فارس-تفتتح-بطولة-فورمولا-إي-في-السعودية-وتشعل-الأجواء-بـالدق-على-الطبل-فيديو-1057568478.html
ميريام فارس تفتتح بطولة "فورمولا إي" في السعودية وتشعل الأجواء بـ"الدق على الطبل"... فيديو
ميريام فارس تفتتح بطولة "فورمولا إي" في السعودية وتشعل الأجواء بـ"الدق على الطبل"... فيديو
أشعلت الفنانة ميريام فارس، الأجواء خلال فعاليات افتتاح جائزة سباق "فورمولا إي" في السعودية. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T08:54+0000
2022-02-01T08:54+0000
أخبار السعودية اليوم
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ونشرت الفنانة ميريام فارس مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو على حسابها في "إنستغرام" توثق مشاركتها في الحفل.إلى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لميريام فارس وهي تدق على الطبل، كما ظهرت وهي تقدم دبكة "التشوبي" العراقية، على إيقاع الطبول، وسط تفاعل الجمهور بترديد كلماتها، والرقص على إيقاعها الحماسي.من ناحية أخرى، ستلتقي ميريام فارس جمهورها في الإمارات في إكسبو 2020 في 5 فبراير/ شباط الجاري، على منصة اليوبيل، وستحتفل بعيد الحب مع جمهورها في إسطنبول في تركيا من خلال حفل غنائي في قاعة تيم شو.
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أخبار السعودية اليوم

ميريام فارس تفتتح بطولة "فورمولا إي" في السعودية وتشعل الأجواء بـ"الدق على الطبل"... فيديو

08:54 GMT 01.02.2022
© Photo / Facebook/ myriamfaresfansميريام فارس
ميريام فارس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Photo / Facebook/ myriamfaresfans
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أشعلت الفنانة ميريام فارس، الأجواء خلال فعاليات افتتاح جائزة سباق "فورمولا إي" في السعودية.
ونشرت الفنانة ميريام فارس مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو على حسابها في "إنستغرام" توثق مشاركتها في الحفل.
إلى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لميريام فارس وهي تدق على الطبل، كما ظهرت وهي تقدم دبكة "التشوبي" العراقية، على إيقاع الطبول، وسط تفاعل الجمهور بترديد كلماتها، والرقص على إيقاعها الحماسي.
من ناحية أخرى، ستلتقي ميريام فارس جمهورها في الإمارات في إكسبو 2020 في 5 فبراير/ شباط الجاري، على منصة اليوبيل، وستحتفل بعيد الحب مع جمهورها في إسطنبول في تركيا من خلال حفل غنائي في قاعة تيم شو.
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