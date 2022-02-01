ميريام فارس تفتتح بطولة "فورمولا إي" في السعودية وتشعل الأجواء بـ"الدق على الطبل"... فيديو

ونشرت الفنانة ميريام فارس مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو على حسابها في "إنستغرام" توثق مشاركتها في الحفل.إلى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لميريام فارس وهي تدق على الطبل، كما ظهرت وهي تقدم دبكة "التشوبي" العراقية، على إيقاع الطبول، وسط تفاعل الجمهور بترديد كلماتها، والرقص على إيقاعها الحماسي.من ناحية أخرى، ستلتقي ميريام فارس جمهورها في الإمارات في إكسبو 2020 في 5 فبراير/ شباط الجاري، على منصة اليوبيل، وستحتفل بعيد الحب مع جمهورها في إسطنبول في تركيا من خلال حفل غنائي في قاعة تيم شو.
إلى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لميريام فارس وهي تدق على الطبل، كما ظهرت وهي تقدم دبكة "التشوبي" العراقية، على إيقاع الطبول، وسط تفاعل الجمهور بترديد كلماتها، والرقص على إيقاعها الحماسي.