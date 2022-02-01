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https://arabic.sputniknews.com/20220201/ميزة-جديدة-للاعبي-بلايستيشن-4-و5-تحمل-شعار-شارك-معنا-ما-تلعبه-1057573430.html
ميزة جديدة للاعبي "بلايستيشن 4 و5"... تحمل شعار "شارك معنا ما تلعبه"
ميزة جديدة للاعبي "بلايستيشن 4 و5"... تحمل شعار "شارك معنا ما تلعبه"
أعلن تطبيق التواصل والدردشة "ديسكورد" عن تفعيله ميزة تساعد على التواصل بين لاعبي أجهزة "بلايستيشن" وأصحاب أجهزة ‏ألعاب الفيديو الآخرين، مثل "إكس بوكس" وغيرها.‏ 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T10:37+0000
2022-02-01T10:37+0000
مجتمع
منوعات
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وقال في بيان له إنه يمكن للاعبي "بلايستيشن 4 و5" بدءا من اليوم أن يشاركوا ما يلعبونه من ألعاب الفيديو مع أصدقائهم الذين يملكون حسابات عبر تطبيق الدردشة والتواصل "ديسكورد".وتعد الخطوة هي أول تكامل بين "سوني" و"ديسكورد"، منذ إعلان تعاونهما العام الماضي.وتوجد هذه الميزة بين لاعبي جهاز ألعاب الفيديو "إكس بوكس" منذ عام 2018.وتقوم منصة "ديسكورد" بطرح الميزة الجديدة للجميع بصورة تدريجيا، بدءا من اللاعبين في أمريكا.وتعتبر الميزة مفيدة مع انتشار اللعب المتقاطع، إذ أصبح الأصدقاء يلعبون الألعاب سويا عبر منصات مختلفة، وعلى سبيل المثال إذا كنت تملك جهاز "إكس بوكس" فستتمكن من الانتقال إلى "ديسكورد" ومعرفة ما يلعبه أصدقائك على الكمبيوتر الشخصي أو "بلايستيشن"، والانضمام لمشاركتهم معهم.وكتب تطبيق "ديسكورد" في مدونة له بعد الإعلان عن الميزة الجديدة: "نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع "بلايستيشن"، واستكشاف كيف يمكننا بشكل جماعي إنشاء تجارب مشتركة رائعة لأصدقائك ومجتمعاتك".
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مجتمع, منوعات

ميزة جديدة للاعبي "بلايستيشن 4 و5"... تحمل شعار "شارك معنا ما تلعبه"

10:37 GMT 01.02.2022
© REUTERS / SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT Iبلاي ستيشن 5
بلاي ستيشن 5 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
بلاي ستيشن 5
© REUTERS / SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT I
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أعلن تطبيق التواصل والدردشة "ديسكورد" عن تفعيله ميزة تساعد على التواصل بين لاعبي أجهزة "بلايستيشن" وأصحاب أجهزة ‏ألعاب الفيديو الآخرين، مثل "إكس بوكس" وغيرها.‏
وقال في بيان له إنه يمكن للاعبي "بلايستيشن 4 و5" بدءا من اليوم أن يشاركوا ما يلعبونه من ألعاب الفيديو مع أصدقائهم الذين يملكون حسابات عبر تطبيق الدردشة والتواصل "ديسكورد".
وتعد الخطوة هي أول تكامل بين "سوني" و"ديسكورد"، منذ إعلان تعاونهما العام الماضي.
وتوجد هذه الميزة بين لاعبي جهاز ألعاب الفيديو "إكس بوكس" منذ عام 2018.
وتقوم منصة "ديسكورد" بطرح الميزة الجديدة للجميع بصورة تدريجيا، بدءا من اللاعبين في أمريكا.
وتعتبر الميزة مفيدة مع انتشار اللعب المتقاطع، إذ أصبح الأصدقاء يلعبون الألعاب سويا عبر منصات مختلفة، وعلى سبيل المثال إذا كنت تملك جهاز "إكس بوكس" فستتمكن من الانتقال إلى "ديسكورد" ومعرفة ما يلعبه أصدقائك على الكمبيوتر الشخصي أو "بلايستيشن"، والانضمام لمشاركتهم معهم.
وكتب تطبيق "ديسكورد" في مدونة له بعد الإعلان عن الميزة الجديدة: "نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع "بلايستيشن"، واستكشاف كيف يمكننا بشكل جماعي إنشاء تجارب مشتركة رائعة لأصدقائك ومجتمعاتك".
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